Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 04 октября 2018 года, 13:39

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Вступил в силу закон, который позволяет продавать жилье госпредприятий их работникам

04 октября 2018 года Источник:112.ua

В Украине вступил в силу закон № 2516-VIII, который дает возможность передавать государственную недвижимость предприятий работникам. Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Закон увеличивает перечень случаев, на которые не распространяется запрет отчуждения государственной недвижимости. В частности, если 100% акций предприятия принадлежат государству, такие компании могут продавать жилье своим работникам.

Во время обработки документа в парламенте уточнили, что в таком случае жилье отчуждается путем продажи, которая осуществляется во исполнение условий заключенных коллективных договоров без применения конкурентных принципов.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в сентябре 2018 года 243 голосами народных депутатов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (1084) от 02/10/18 Свежий номер

Транспортное право

№ 40 (1084)
Государство и юристы

Сертификат с отличием

Отрасли практики

Безоборотная отговорка

Судебная практика

Знать мэру

Частная практика

Укрепить иммунитет

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ГЛАВНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА ФИНАНСОВЫХ ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом