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Сегодня 04 октября 2018 года, 13:39

Вступил в силу закон, который позволяет продавать жилье госпредприятий их работникам

В Украине вступил в силу закон № 2516-VIII, который дает возможность передавать государственную недвижимость предприятий работникам. Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Закон увеличивает перечень случаев, на которые не распространяется запрет отчуждения государственной недвижимости. В частности, если 100% акций предприятия принадлежат государству, такие компании могут продавать жилье своим работникам.

Во время обработки документа в парламенте уточнили, что в таком случае жилье отчуждается путем продажи, которая осуществляется во исполнение условий заключенных коллективных договоров без применения конкурентных принципов.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в сентябре 2018 года 243 голосами народных депутатов.