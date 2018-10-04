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Сегодня 04 октября 2018 года, 11:59

«Сбербанк» отрицает причастность к угрозам в отношении судей Хозсуда Киева

Судьи Хозяйственного суда Киева заявили, что им поступают письма с угрозами от «Сбербанка», который является дочкой «Сбербанка России».

На сайте Высшего совета правосудия зарегистрированы сообщения о вмешательстве в деятельность судей Оксаны Греховой и Ольги Конюх.

Они обе пишут, что рассматривают два разных производства по искам «Сбербанка». Первый – к Госслужбе спецсвязи и защиты информации о возмещении убытков, второй – к двум украинским предприятиям о взыскании неустойки.

Греховая отмечает, что 27 сентября с.г. получила через делопроизводство суда сообщения от дочери российского банка.

«С данного момента любые действия, направленные на ущемление интересов АО «Сбербанк», или действия, совершенные в пользу оппонентов АО «Сбербанк» будут расцениваться руководством АО «Сбербанк» в качестве умышленных препятствий интересам Российской Федерации в Украине и привлекут за собой последствия в виде открытия уголовных производств в отношении таких лиц Следственным комитетом Российской Федерации», – цитирует судя письмо.

Его авторы говорят, что с целью защиты интересов Российской Федерации против Греховой и ее родственников «могут быть введены персональные санкции».

Автор письма убежден, что Следственный комитет России предоставит «компетентную оценку» действиям судей, нацеленным на «личное обогащение и притеснение прав АО «Сбербанк» и любого, кто имеет принадлежность к Российской Федерации».

Ольга Конюх, пишет, что получила письмо от «Сбербанка» 28 сентября 2018 года. В нем украинской судье угрожают и обвиняют ее в личном обогащении, политической мотивированности.

«Целью указанного письма очевидно является осуществление внепроцессуального давления на судью для получения преференций АО «Сбербанк» при принятии решения», – считает Конюх.

Оба письма к судьям датированы 21 сентября и подписаны якобы председателем правления «Сбербанка».

Сейчас такую должность занимает Князева Ирина Алексеевна.

Сам банк еще 28 сентября с.г. заявил, что письмо, поступившее одной из судей, является провокацией.

«Банк официально заявляет, что письмо подделано, банк не причастен к факту его отправления», – говорится в пресс-релизе.

Также «Сбербанк» говорит, что обратился к правоохранителям для проведения расследования по факту подделки.