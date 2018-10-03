Сегодня 03 октября 2018 года, 19:36

В одном из парламентских комитетов могут выделить комнату для родителей с детьми

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики Андрей Иванчук пообещал подготовить распоряжение о выделении отдельной комнаты в Комитете ВР для родителей с маленькими детьми. Об этом он заявил, комментируя просьбу народного депутата Виктории Пташник позволить ей уйти из заседания Комитета, поскольку ее ждет «маленький человек».

Напомним, внефракционный народный депутат Виктория Пташник 9 мая 2018 года родила девочку.