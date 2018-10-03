Сегодня 03 октября 2018 года, 17:59

«Новая практика Евросуда в налоговых делах: новые подходы или закрепление уже известных трендов?» — на этот вопрос в ходе лекции LHS отвечала Наталия Блаживская

Мы живем в мире, в котором информация об имущественных активах и операциях становится доступной. Общим мировым трендом становится значительное ослабление режима банковской тайны и развитие системы обмена налоговой и банковской информацией между уполномоченными органами разных стран. В связи с этим возникают различные споры в контексте права на уважение частной жизни и предоставление информации о финансовых и имущественных активах, а также об операциях налогоплательщика в разных странах.

Лектор Lеgal High School судья ВАСУ Наталия Блаживская проиллюстрировала этот тезис знаковыми, так сказать, «налоговыми делами», касающимися нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и Протокола 7 к Конвенции (право не привлекаться к суду повторно или повторному наказанию).

К примеру, в деле «G.S.B. v Switzerland» швейцарский банк предоставил информацию налоговому органу Швейцарии для дальнейшей передачи налоговому органу США. Спор возник по поводу статуса банковской информации и прав банка и налогового органа Швейцарии предоставлять такую информацию налоговым органам других стран. ЕСПЧ признал отсутствие нарушения статьи 8, поскольку получение и предоставление информации было осуществлено в соответствии с международным договором.

В деле «Othymia Investments B.V v the Netherlands» речь идет об обмене банковской информацией между налоговыми органами Испании и Нидерландов без уведомления лица, которого такая информация касается. И в этом случае ЕСПЧ признал отсутствие нарушения статьи 8, поскольку получение и предоставление информации было осуществлено на основании Директивы ЕС и имело «легитимную» цель. Кроме того, ЕСПЧ отметил, что в контексте статьи 8 предварительное уведомление лица о предоставлении информации органам другого государства не требуется.

А вот в деле «M.N. and Others v San Marino» говорится, что судебные органы Сан-Марино предоставили органам следствия Италии информацию о банковских активах юридического лица, в отношении которого осуществлялось расследование в Италии. Но в пакете информации были также предоставлены сведения об активах лица, не являющегося непосредственно участником уголовного производства. ЕСПЧ признал нарушение статьи 8, поскольку налоговые органы Сан-Марино предоставили банковскую информацию следственным органам Италии об активах лица, которое не была подозреваемым по уголовному делу. ЕСПЧ признал, что банковская информация попадает под действие статьи 8, а ее предоставление различным лицам должно осуществляться исключительно на основании закона и для «легитимной» цели.

Лектор Lеgal High School выделила дело «Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland»: компания Satakunnan Markkinapörssi опубликовала в газете информацию о доходах и активах налогоплательщиков. Вторая компания-заявитель — Satamedia Oy предложила услугу предоставления этой информации заинтересованным лицам через СМС-сообщения. Высший административный суд запретил обработку данных заявителями.

Как следует из материалов дела «LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. SWEDEN», налоговым органом был проведен обыск в помещении юридической компании-заявителя в ходе проверок, которые проводились на двух других предприятиях. ЕСПЧ признал, что статья 8 не была нарушена, однако признал нарушение статьи 13 «Право на эффективное средство правовой защиты».

Знаковые «налоговые» дела, которые основываются на праве не быть привлеченным к суду повторно или повторному наказанию, лектор проиллюстрировала делами «A and B v Norway» и «Johannesson ao v Iceland». Оба дела являются схожими по контексту и касаются вопроса привлечения к юридической ответственности за одно и то же правонарушение. Речь идет о наложении штрафов на основании налогового законодательства и привлечении к уголовной ответственности. Тем не менее дела завершились с разным результатом: по делу A and B нарушение протокола 7 признано не было, в отличие от дела Johanesson. Поэтому и по сей день вокруг этих двух дел ведутся многочисленные научные теоретические дискуссии, и единодушного восприятия высказанных позиций в европейских юридических кругах нет.