Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 октября 2018 года, 17:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Новая практика Евросуда в налоговых делах: новые подходы или закрепление уже известных трендов?» — на этот вопрос в ходе лекции LHS отвечала Наталия Блаживская

03 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Мы живем в мире, в котором информация об имущественных активах и операциях становится доступной. Общим мировым трендом становится значительное ослабление режима банковской тайны и развитие системы обмена налоговой и банковской информацией между уполномоченными органами разных стран. В связи с этим возникают различные споры в контексте права на уважение частной жизни и предоставление информации о финансовых и имущественных активах, а также об операциях налогоплательщика в разных странах.

Лектор Lеgal High School судья ВАСУ Наталия Блаживская проиллюстрировала этот тезис знаковыми, так сказать, «налоговыми делами», касающимися нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и Протокола 7 к Конвенции (право не привлекаться к суду повторно или повторному наказанию).

К примеру, в деле «G.S.B. v Switzerland» швейцарский банк предоставил информацию налоговому органу Швейцарии для дальнейшей передачи налоговому органу США. Спор возник по поводу статуса банковской информации и прав банка и налогового органа Швейцарии предоставлять такую информацию налоговым органам других стран. ЕСПЧ признал отсутствие нарушения статьи 8, поскольку получение и предоставление информации было осуществлено в соответствии с международным договором.

В деле «Othymia Investments B.V v the Netherlands» речь идет об обмене банковской информацией между налоговыми органами Испании и Нидерландов без уведомления лица, которого такая информация касается. И в этом случае ЕСПЧ признал отсутствие нарушения статьи 8, поскольку получение и предоставление информации было осуществлено на основании Директивы ЕС и имело «легитимную» цель. Кроме того, ЕСПЧ отметил, что в контексте статьи 8 предварительное уведомление лица о предоставлении информации органам другого государства не требуется.

А вот в деле «M.N. and Others v San Marino» говорится, что судебные органы Сан-Марино предоставили органам следствия Италии информацию о банковских активах юридического лица, в отношении которого осуществлялось расследование в Италии. Но в пакете информации были также предоставлены сведения об активах лица, не являющегося непосредственно участником уголовного производства. ЕСПЧ признал нарушение статьи 8, поскольку налоговые органы Сан-Марино предоставили банковскую информацию следственным органам Италии об активах лица, которое не была подозреваемым по уголовному делу. ЕСПЧ признал, что банковская информация попадает под действие статьи 8, а ее предоставление различным лицам должно осуществляться исключительно на основании закона и для «легитимной» цели.

Лектор Lеgal High School выделила дело «Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland»: компания Satakunnan Markkinapörssi опубликовала в газете информацию о доходах и активах налогоплательщиков. Вторая компания-заявитель — Satamedia Oy предложила услугу предоставления этой информации заинтересованным лицам через СМС-сообщения. Высший административный суд запретил обработку данных заявителями.

Как следует из материалов дела «LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. SWEDEN», налоговым органом был проведен обыск в помещении юридической компании-заявителя в ходе проверок, которые проводились на двух других предприятиях. ЕСПЧ признал, что статья 8 не была нарушена, однако признал нарушение статьи 13 «Право на эффективное средство правовой защиты».

Знаковые «налоговые» дела, которые основываются на праве не быть привлеченным к суду повторно или повторному наказанию, лектор проиллюстрировала делами «A and B v Norway» и «Johannesson ao v Iceland». Оба дела являются схожими по контексту и касаются вопроса привлечения к юридической ответственности за одно и то же правонарушение. Речь идет о наложении штрафов на основании налогового законодательства и привлечении к уголовной ответственности. Тем не менее дела завершились с разным результатом: по делу A and B нарушение протокола 7 признано не было, в отличие от дела Johanesson. Поэтому и по сей день вокруг этих двух дел ведутся многочисленные научные теоретические дискуссии, и единодушного восприятия высказанных позиций в европейских юридических кругах нет.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (1084) от 02/10/18 Свежий номер

Транспортное право

№ 40 (1084)
Государство и юристы

Сертификат с отличием

Отрасли практики

Безоборотная отговорка

Судебная практика

Знать мэру

Частная практика

Укрепить иммунитет

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом