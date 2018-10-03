Сегодня 03 октября 2018 года, 16:07

Первые итоги применения нового КАС Украины были подведены в ходе LHS Discussion Hub «Эффективность административного судопроизводства»

Discussion Hub «Эффективность административного судопроизводства» был посвящен анализу промежуточных этапов внедрения КАС Украины, принятого в новой редакции 15 декабря 2017 года. В его работе участвовали судьи административной юрисдикции, представители крупного бизнеса и ведущие юристы отрасли, а модераторами выступили судья ВАСУ Наталья Блаживская и партнер ЮФ Evris Андрей Реун.

Как отметили спикеры, новой редакцией КАС Украины предложено более конкретное и лаконичное определение задачи административного судопроизводства — «справедливое, беспристрастное и своевременное решение споров в сфере публично-правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со стороны субъектов властных полномочий».

Участники дискуссии обсудили процессуальные новеллы новой редакции КАС Украины — типовое и образцовое дело. По мнению присутствующих, эта процедура была разработана по примеру «пилотных решений», которые принимает Европейский суд по правам человека. Цель новшества — уменьшить нагрузку на судей, обеспечить единство правоприменительной практики. Внедрение такой процедуры будет способствовать быстрому рассмотрению большого количества однотипных дел.

Судья Киевского апелляционного административного суда Оксана Эпель отметила, что новая редакция кодекса, особенно ее положения о введении электронного судопроизводства, делает этот процесс инновационным и прогрессивным и позволяет экономить время благодаря виртуальной возможности находиться одновременно в разных местах. Судья призвала в полной мере использовать преимущества е-судопроизводства: «Это суд, в котором никогда не закрывается дверь». Пока длится отработка особенностей применения е-суда в пилотном режиме в отдельных судах, но с 1 января 2019 года система должна заработать по всей Украине.

О роли адвокатуры в административном процессе говорили управляющий партнер ЮК «Право Гарант», руководитель практики налогового права Роман Загрия, партнер ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры» Владимир Ратушняк, директор OLEH RACHUK LAW FIRM, адвокат Олег Рачук и руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский. По их мнению, административные суды создавались как инструмент защиты граждан от нарушения законодательства государством. Однако суды у нас тоже государственные, поэтому важно обеспечить их непредвзятость. Положительным следствием новелл КАС Украины спикеры считают уменьшение сроков рассмотрения дел, поскольку теперь нет возможности приостановления их рассмотрения на месяц-два. Хотя юристы отметили, что такие инструменты, как примирение и медиация, иногда используются сторонами для приостановления процесса.

Советник ЮФ Aequo Мирослава Савчук обратила внимание присутствующих на то, что институт типовых и образцовых дел присущ только административному судопроизводству. Она напомнила, что наибольшие опасения в ходе внедрения этих институтов были связаны с тем, что рассмотрение типовых дел будет приостанавливаться, а их наплыв перегрузит Верховный Суд. Как свидетельствует статистика, опасения были напрасными: по состоянию на 14 сентября с.г. по образцовым делам ВСУ принято по сути семь решений.

Управляющий партнер GENTLS Олег Громовой детально остановился на такой новации КАС Украины, как институт урегулирования спора при участии судьи, подчеркнув, что Директива ЕС о медиации не рекомендует применять эту процедуру в административном судопроизводстве. Выступающий проанализировал практику применения медиации в наших реалиях, отметив, что иногда она применяется как механизм отзыва судьи, ведь неуспешная медиация влечет за собой приостановление рассмотрения дела и смену судьи. Он считает институт медиации прогрессивным, но требующим специальной подготовки судей, поскольку не каждый хороший судья может быть хорошим медиатором — за границей этому отдельно обучаются.

Начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР Энерджи Украина» Михаил Третьяков подчеркнул, что административное судопроизводство — механизм достижения целей экономической безопасности предприятий при защите интересов от посягательств со стороны госорганов, поэтому одной из ключевых новаций КАС Украины стали новые стандарты доказывания. Теперь обязанность доказывания возложена на субъекта властных полномочий, который должен доказать правомочность своих решений. Однако уровень представительства в суде стороны госорганов очень низкий, поэтому страдают доказательственная база и состязательность процесса.

По общему мнению, вследствие реформы административного судопроизводства ускорилось вынесение решений, к тому же главный тренд направлен на защиту прав граждан, а не госорганов. Хотя некоторые вопросы (к примеру, электронное судопроизводство) требуют дополнительного времени для полноценного внедрения.