Сегодня 04 октября 2018 года, 11:59

НААУ требует создать Координационный совет по защите прав человека из-за нападений на адвокатов

Национальная ассоциация адвокатов Украины обращается к Президенту Украины с призывом создать Координационный совет по защите прав человека.

Такая инициатива вызвана ситуацией с соблюдением прав человека в Украине и ростом давления на адвокатуру, говорится на сайте НААУ.

«Просим Вас создать Координационный совет по вопросам защиты прав человека в составе представителей Кабинета Министров Украины, Генеральной прокуратуры, НАБУ, СБУ, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В сегодняшних обстоятельствах, когда профессия адвоката лишена законодательных механизмов защиты, имеет непосредственное влияние на законную защиту прав каждого гражданина Украины, видим необходимость в работе совместного межведомственного органа, способного определить сферы ответственности и скоординированность действий правоохранительных органов по расследованию фактов нарушений прав защитников и предотвращения таких преступлений в дальнейшем», – говорится в обращении НААУ.

НААУ обращает внимание Главы государства на тенденцию роста количества нарушений прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, особенно в резонансных делах. «Характерной особенностью 2018 года стал не только продолжение тенденции роста давления на адвокатскую профессию, но и радикализация проявлений незаконного вмешательства в адвокатскую деятельность. Опасно то, что угрозы и давление перешли из информационного поля к реальному физическому воздействию на отдельных адвокатов и деятельность адвокатуры в целом. При этом непосредственным участником системных атак как на отдельных адвокатов в резонансных делах, так и на Национальную ассоциацию адвокатов Украины и органы адвокатского самоуправления является праворадикальной организацией «С14». Удивляет, что проекты этой организации получают финансирование из бюджета Министерства молодежи и спорта», – говорится в обращении НААУ.

После многочисленных обращений Национальной ассоциации адвокатов Украины к Президенту Украины, руководству правоохранительных органов, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, международным организациям и дипломатическим представительствам указанные факты стали предметом изучения Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). В 23-ем Докладе Верховного комиссара ООН по правам человека миссия выражает обеспокоенность нападениями на адвокатов и их запугиванием со стороны членов крайне правых групп. УВКПЧ задокументировало три физических нападения на адвокатов, совершенные группой «С14». При этом международные наблюдатели обращают внимание на то, что полиция в этих случаях «вела себя халатно, не вмешиваясь во время нападений либо не расследуя должным образом эти инциденты».

В Докладе также выражена обеспокоенность УВКПЧ сообщениями о давлении, которое осуществляется на Национальную ассоциацию адвокатов в Киеве, по делам, связанным с конфликтом (на Востоке Украины), или делам обвиняемых, которые, по утверждениям, связаны с вооруженными группами.

Зато, неоднократные обращения НААУ к национальным государственным органам и институтам по поводу указанных нападений на адвокатов и призывы к надлежащему расследованию бездействия работников Национальной полиции, не препятствовали грубым нарушениям прав защитников, не получили никакой официальной реакции. Даже если отдельные факты нарушений вносятся в ЕРДР, они не получают квалификации с учетом профильного закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Таким образом, преступления против адвокатов не связываются правоохранителями с профессиональной деятельностью даже в тех случаях, когда это очевидно.

«По сути, бездействие правоохранительных органов и равнодушие высшего руководства государственных органов стали факторами формирования атмосферы безнаказанности и стимулом к еще более дерзким преступлениям адвокатов», – констатировали в обращении.

Также сказано, что в ночь на 1 октября 2018 года в центре Киева произошло вооруженное ограбление дома адвоката Андрея Буша, были применены пытки к нему и членам его семьи. Несмотря на общественный резонанс, в официальных сообщениях Национальной полиции об этом случае бегло указано, что дом принадлежит адвокату, а целью преступников названо ограбление. При этом, по информации СМИ, злоумышленники узнали об имущественном состоянии семьи адвоката благодаря данным с е-декларации, поданной его женой – судьей Деснянского районного суда г.Киева.

Как говорится в заявлении, общим вызовом для безопасности профессиональной деятельности адвокатов и судей являются события 28 сентября 2018 года, которые произошли в помещении Королевского районного суда Житомира. Активисты праворадикальной организации «С14» провоцировали адвоката Андрея Гожого, который является защитником по делу о государственной измене, не давали возможности выйти из помещения после вынужденного объявления судьей перерыва в судебном заседании и спровоцировали столкновение. Работники полиции отсутствовали, хотя очевидно, что в этой ситуации и другие участники процесса оказались под риском применения физического воздействия от лиц, явившихся в заседание организованной группой. Сам факт массового присутствия во время любого судебного процесса лиц спортивной внешности в балаклавах и, возможно, с оружием должен рассматриваться как угроза безопасности всем сторонам процесса и грубое давление на независимость правосудия.

«Убеждены, что государство имеет все инструменты и ресурсы для того, чтобы принцип открытости и состязательности судебных процессов не превращался в уязвимое место системы правосудия и безопасности профессиональной деятельности адвокатов и судей. Конституционные права каждого человека на профессиональную юридическую помощь, свободный выбор защитника, законные права адвокатов, которые предусматривают независимую беспрепятственную деятельность по защите прав человека, не могут быть ограничены в угоду политической целесообразности или радикальным идеологиям отдельных групп», – говорится в обращении НААУ.