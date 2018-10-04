Сегодня 04 октября 2018 года, 11:59

Как работают новые, деполитизированные, конституционные процедуры в части правосудия?

Деполитизировать все процедуры, связанные с судейской карьерой, — это то, к чему отечественные законодатели, движимые рекомендациями международных экспертных институций, в том числе и Европейской комиссий за демократию через право (Венецианская комиссия), стремились на протяжении последнего десятилетия. Конституционными изменениями в части правосудия, которые вступили в силу два года назад, 30 сентября 2016-го, полномочия парламентариев в части избрания и увольнения судей были полностью упразднены. Соответствующие функции из одного совета — Верховного — переданы, как того и требовали рекомендации Венецианской комиссии, другому — Высшему совету правосудия (ВСП): какие-то полностью, какие-то лишь частично. Так, от института испытательного срока (пятилетнего назначения судей) отказались вообще, а в процедуре предоставления кандидатам бессрочной путевки в судейскую профессию предусмотрели некую систему сдержек и противовесов, разделив полномочия между ВСП и главой государства, отведя последнему фактически только церемониальную функцию — скрепить соответствующее представление ВСП о назначении своей подписью. За эти два года глава государства издал 27 указов о назначении судей, пять из них были посвящены кадровому формированию нового Верховного Суда (ВС): карьерные путевки получили более 850 судей, включая 118 «верховных».

Функция относительно увольнения судей, которая до 30 сентября 2016-го была разделена между парламентом и главой государства по принципу «кто назначает/избирает, тот и увольняет», полностью замкнулась на ВСП, и с начала 2017-го, когда вступил в силу имплементационный закон о ВСП, апробировалась неоднократно. Так, только на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины — за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (это новое основание, напомним, заменило институт увольнения за нарушение присяги судьи), — были уволены 205 судей. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ВСП в специальном разделе «Перечень судей, уволенных ВСП за совершение существенного дисциплинарного проступка», в нынешнем году «красную карточку» показали 33 судьям, а в 2017-м — аж 172(!).

А вот два других новых конституционных основания для увольнения судьи — несогласие на перевод в другой суд в случае ликвидации или реорганизации суда, в котором судья занимает должность, и нарушение обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества (пункты 5 и 6 части 6 статьи 126 Основного Закона соответственно), пока что так и не были апробированы: по крайней мере в реестре актов ВСП соответствующих решений мы не нашли. Хотя в свете заявленного процесса оптимизации всех судов Украины, начиная с высшего звена, принятие решения об увольнении судьи в связи с его отказом на перевод в другую обитель Фемиды — это лишь вопрос времени. Кстати, о времени: уже в октябре с.г. ВСП сможет самостоятельно реализовывать еще одну кадровую функцию — осуществлять перевод судей. Ведь 30 сентября с.г. истек срок временных, двухлетних, полномочий главы государства в этой части. А вот еще одна временная президентская опция — создавать, реорганизовывать и ликвидировать суды — перестала быть активной с начала 2018-го. Впрочем, этой преходящей функцией глава государства, как известно, воспользовался сполна, подписав в декабре прошлого года ряд указов, предусматривающих масштабные пертурбации на карте судов Украины. При этом новую конституционную процедуру — «судостроение», которая предусматривает, что суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины Президент Украины после консультаций с ВСП, применили только один раз: при создании ВАС летом этого года.

В наследство от парламентариев ВСП досталось и полномочие по снятию судейской неприкосновенности. Следует отметить, что конституционными изменениями было предусмотрено введение так называемого функционального иммунитета: судья может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора суда без согласия ВСП, только если он задержан во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Ранее, напомним, в Основном Законе было предусмотрено, что судья без согласия Верховной Рады Украины не может быть задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора суда. На практике этот механизм реализовывался следующим образом: народные депутаты Украины рассматривали соответствующее представление Генеральной прокуратуры Украины, поддержанное и внесенное Председателем Верховного Суда Украины (ВСУ). ВСП, согласно реестру его актов, 15 раз давал «добро» на снятие судейского иммунитета. Для сравнения: за аналогичный период (с начала 2015 года по сентябрь 2016-го) парламентарии лишили иммунитета 12 судей.

Более детально о том, какой была двухлетняя дистанция имплементации и реализации ключевых конституционных изменений в части правосудия, мы предлагаем вспомнить в рамках подготовленного нами обзорного материала «И старт и млад» в свежем выпуске «ЮП».