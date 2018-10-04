Суд обязал НАБУ расследовать финансовые злоупотребления в Минобороны

Пресс-служба народного депутата Украины Виталия Куприя сообщает, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать злоупотребления в Министерстве обороны Украины на сотни миллионов гривен.
Определение следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева датировано 3 октября 2018 года.
Раннее народный депутат Украины Виталий Куприй на своей официальной странице в Facebook сообщил о результатах ревизии Государственной аудиторской службы за период с 2016 года по первый квартал 2018 года, которые свидетельствуют о растрате государственных средств в особо крупных размерах, злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, и о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Речь идет, в частности, о поставке топлива ООО «Трейд Коммодити» в воинскую часть А1361, завышении стоимости строительных работ и других фактах.
Ознакомиться с определением можно по ссылке.
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