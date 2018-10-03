Сегодня 03 октября 2018 года, 14:36

Адвокат И.Кузина рассказала о практике привлечения декларантов к ответственности по статье 366-1 УК

Новая статья 366-1 Уголовного кодекса Украины (далее — УК Украины) введена в действие 26 апреля 2015 года (Законом Украины от 14 октября 2014 года №1700-VII), однако фактически заработала с сентября 2016 года — с началом электронного декларирования.

Прошедшие два года показали, что данная норма достаточно активно используется правоохранительными органами, обвинительные акты направляются в суды.

Так, по состоянию на февраль 2018 года зарегистрированы 194 уголовных производства, из них 136 (около 70%) расследовалось органами Национальной полиции, а 57 (около 30%) — следователями прокуратуры (по словам Александра Леменова, главного эксперта «Антикоррупционной группы» Реанимационного пакета реформ). По информации экспертной организации State Watch, многие на местном уровне не были осведомлены об изменениях в законодательстве, что повлекло за собой привлечение к уголовной ответственности лесников, землеустроителей, инспекторов местных органов власти, за счет которых правоохранители делали статистические показатели раскрываемости.

Мы остановимся на подходах, которые начали складываться в судах при вынесении приговоров по данной категории дел.

По состоянию на конец сентября 2018 года в Едином государственном реестре судебных решений обнаружено порядка 70 приговоров по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Подавляющее большинство — обвинительные, по соглашению о признании виновности, по квалификации деяния «умышленная неподача субъектом декларирования соответствующей декларации».

Однако, например, Виноградовским районным судом Закарпатской области вынесен оправдательный приговор от 20 февраля 2018 года по делу №299/3444/17, в котором:

1) разграничена административная и уголовная ответственность субъекта. Указано, что Кодекс Украины об административных правонарушениях в главе 13-а «Административные правонарушения, связанные с коррупцией», содержит статью 172-6 «Нарушение требований финансового контроля», фабула которой предусматривает несвоевременную подачу без уважительных причин декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. В данном уголовном производстве декларация была подана, хоть и с нарушением срока;

2) со ссылкой на решение Европейского суда по правам человека по делу «Щекин против Украины» от 14 октября 2014 года (концепция качества закона) приняты во внимание аргументы обвиняемого, что он не знал об обязанности подавать электронную декларацию из-за нечеткости и неясности законодательства (хотя такая позиция суда является скорее исключением). При этом обоснование низкого качества закона более чем убедительно — со ссылками на выпуск газеты «БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ» (№2 от 16 января 2017 года) и инфографику на официальном сайте НАПК, которыми и руководствовался обвиняемый.

Встречаются и приговоры по делам, связанным со внесением в электронные декларации недостоверных сведений, — они разнообразнее. Наблюдения следующие.

Суды ссылаются на разъяснения НАПК касательно заполнения электронных деклараций, размещенные на официальном сайте Агентства (доступно по ссылке https://nazk.gov.ua/deklaraciya). Например, такая ссылка содержится в приговоре Краснолиманского городского суда Донецкой области от 1 декабря 2017 года по делу №236/3186/17.

Оценивая умысел декларанта на внесение недостоверных сведений, Великоберезнянский районный суд Закарпатской области в оправдательном приговоре от 2 июля 2018 года по делу №298/1385/17 учел отсутствие пояснений о заполнении конкретных сведений, а именно — правил отображения задолженности, возникшей по решению суда. Также принято во внимание, что обвиняемый делал попытки внести соответствующие изменения в декларации и в будущем подает такие сведения. Сам долг в отчетном году фактически не возвращался, что в свою очередь не могло содержательно изменить имущественное положение обвиняемого, и суд сделал вывод, что ему не было смысла скрывать такую задолженность.

Напротив, Краснолиманский городской суд Днепропетровской области в приговоре от 12 июня 2018 года по делу №236/6/18 установил, что обвиняемый не получал инструкций касательно правил заполнения декларации, каких-либо разъяснений от службы по работе с персоналом, однако не докладывал ничего по этому поводу своему руководству, не обращался за соответствующими разъяснениями к своему непосредственному руководителю, в службу по работе с персоналом. «Занятость по работе» и отсутствие достаточных навыков работы с компьютерной техникой, на которые ссылается обвиняемый, нельзя рассматривать как уважительные причины, обстоятельства непреодолимой силы. Обвиняемый не воспользовался общедоступной возможностью ознакомиться с соответствующими разъяснениями по поводу подачи деклараций, размещенными на официальном веб-сайте НАЗК, при этом не были установлены обстоятельства, которые помешали бы ему это сделать.

Вынося оправдательный приговор от 3 июля 2018 года по делу №711/1506/18, Приднепровский районный суд г.Черкассы акцентировал внимание, что существенный признак, предусматривающий внесение сведений касательно имущества, которым субъект декларирования пользуется, — не только сам факт пользования имущества на конец отчетного года, но и систематический характер такого пользования (а это не было доказано).

Также суд обратил внимание, что не может быть признано надлежащим доказательством заключение эксперта, которым определена рыночная стоимость автомобиля, поскольку экспертиза проведена без объекта исследования (по стоимости идентичного автомобиля). Суд делает вывод, что отсутствие реальной стоимости такого движимого имущества (колесного транспортного средства) влияет на определение разницы таких отличий от достоверных, которые должны отличаться на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а потому является существенным в определении наступления границы ответственности по статье 366-1 УК Украины.

И самым интересным в этом оправдательном приговоре является то, что суд отверг в качестве доказательств постоянного пользования имуществом результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку на момент их проведения не было известно, задекларирует ли лицо такое пользование, то есть не было известно о преступлении, так как оно и не было на тот момент совершено.

Примем во внимание, что большинство приговоров, в том числе оправдательных, еще не прошли апелляционные суды. Однако некоторые тенденции судебной практики уже можно считать сформированными.

И хотя уголовные правонарушения по статье 366-1 УК Украины относятся к преступлениям небольшой тяжести, наличие в санкции статьи обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет заставляет декларантов серьезно относиться к данному вопросу.

Ирина Кузина, адвокат АО Barristers