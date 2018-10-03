Сегодня 03 октября 2018 года, 13:04

Проектом госбюджета-2019 предусмотрено заморозить повышение должностных окладов судей

Любая реформенная история об улучшении условий оплаты труда служителей Фемиды неизбежно возвращается на круги своя. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с предложениями правительственного проекта закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» (№ 9000). Пунктом 5 заключительных положений указанной законодательной инициативы предусмотрено оставить на 2019-й действие целого ряда норм, в том числе и подпункта 3 пункта 24 заключительных и переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (Закон) относительно повышения размера должностных окладов судей местных, апелляционных и высших специализированных судов.

Следует отметить, что новой редакцией профильного судейского закона было предусмотрено, что базовый размер должностного оклада судьи местного суда составит 30 минимальных заработных плат, судьи апелляционного и высшего специализированного суда — 50, а судьи Верховного Суда (ВС) — 75. Правда, только последним начали выплачивать заявленный оклад сразу, начиная с 2017 года. Представители других судебных инстанций, по изначальному замыслу судебных реформаторов, должны были ощутить улучшение своего финансового благосостояния поэтапно, в течение нескольких лет. Так, в нынешнем году оклад судьи местного суда составил 20 минимальных заработных плат, а судьи апелляционного и высшего специализированного — 30. А с января 2019 года эти показатели должны были увеличить до 25 и 40 соответственно, но правительство, как видим, решило внести свои коррективы.

Подобные примеры в истории проведения судебной реформы Украины уже были. Еще профильным судейским законом в редакции 2010 года предусматривалось поэтапное (в течение пяти лет) увеличение должностного оклада судьи местного суда, который был своеобразной базовой величиной для окладов представителей высших судебных инстанций, до 15 минимальных заработных плат. Правда, в этот график вносились бюджетные коррективы: на определенном этапе увеличение судейского оклада заморозили.

Хотя как в 2010 году, так и в 2016-м, когда была принята новая редакция Закона, финансовые преференции для судей предусматривались не только в качестве сдерживающего антикоррупционного фактора, но и как приятный бонус за реформенные неудобства. Кроме того, для судебной реформы образца 2016 года улучшение благосостояния людей в мантиях должно было стать дополнительной мотивацией для прохождения ими квалификационного оценивания, ведь право на судейское вознаграждение в новых размерах получают только те судьи, которые успешно прошли указанную процедуру — подтвердили соответствие занимаемой должности (способность осуществлять правосудие в соответствующем суде) или были назначены на должность по результатам конкурса, проведенного после вступления в силу нового Закона.