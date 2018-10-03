Парламент урегулировал использование названия и наименования Нацполиции

Парламент проголосовал за внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает сайт МВД.
За соответствующий законопроект №7474 проголосовали 233 народных депутата.
Вадим Троян пояснил, что в процессе работы полицейские выявляют случаи использования юридическими лицами и общественными формированиями символики наименования Национальной полиции Украины и их производных.
«В соответствии с частями четвертой и пятой статьи 16 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц» в наименовании юридических лиц запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления или производные от этих наименований. Это может негативно повлиять на уровень доверия населения к правоохранительным органам», — сказал он.
Поэтому Верховная Рада проголосовала за запрет использования символики Национальной полиции юридическими лицами, а также предложила ввести административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции.
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