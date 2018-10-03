Сегодня 03 октября 2018 года, 17:59

Интернет предлагают заменить другой сетью, гарантирующей сохранность личных данных

Создатель интернета Тимоти Бернерс-Ли заявил, что пытается уничтожить глобальную сеть. Об этом сообщает Business Insider, пишет UBR.ua.

По его словам, в истории интернета сейчас наступил переломный момент. Именно сейчас, по его мнению, следует что-то менять, иначе интернет принесет куда больше вреда, чем пользы.

Бернерс-Ли и его команда предусмотрительно создали принципиально новую сеть Inrupt. Платформа обладает открытым кодом, что позволит всем пользователям самостоятельно выбирать, где хранить свои данные.

Создатель интернета всерьез встревожен ситуациями с масштабным «сливом» личных данных. Поэтому он предлагает сеть, личную информацию в которой не контролируют крупные IT-компании, поисковики, соцсети. Мужчина отмечает, что именно таким и задумывался интернет изначально.