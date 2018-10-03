Сегодня 03 октября 2018 года, 17:59

С должников по алиментам взыскано 3,2 млрд грн, а самой эффективной санкцией стал штраф

Благодаря первому и второму пакетам законов #ЧужихДітейНеБуває за 9 месяцев этого года в пользу детей взыскано 3,2 млрд грн алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет сайт Минюста.

«Взыскание в пользу детей, живущих в неполных семьях, задолженности по уплате алиментов — один из ключевых и приоритетных направлений работы Минюста. Закон #ЧужихДітейНеБуває2, который вступил в силу 28 августа этого года, вместе с новациями предыдущего закона от 6 февраля, предоставил исполнителям много эффективных инструментов воздействия на неплательщиков алиментов. Благодаря этому за девять месяцев этого года государственными исполнителями Минюста взыскано 3,2 млрд грн алиментов. Для сравнения: за весь прошлый год было взыскано 2,4 млрд грн», — отметил Павел Петренко.

По словам министра, одной из действенных новаций нового законодательства является наложение штрафов на сумму долга по алиментам. Сейчас исполнителями вынесено более 10 057 постановлений о наложении на должника штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам от одного до двух лет, 7632 постановления о наложении штрафа в размере 30% по тем производствам, где задолженность составляет от двух до трех лет, и 21 560 постановлений о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более трех лет.

Он добавил, что благодаря нововведениям исполнители Минюста составили 24475 протоколов о совершении должником административного правонарушения, предусмотренного частями первой, второй и третьей статьи 183-1 КУоАП, и суды вынесли 1707 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

«В том случае, если должник уклоняется от общественно полезных работ, к нему будет применяться административный арест, а в случае злостного уклонения от выполнения общественно полезных работ к должнику будет применена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет», — отметил Павел Петренко.

Министр подчеркнул, что все эти меры воздействия стимулируют должников ликвидировать задолженность, чтобы не допускать наложения на них всего комплекса санкций.

В частности, относительно 44 800 детей уже погашена задолженность по алиментам в полном объеме. Кроме того, 36 900 семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.