Сегодня 03 октября 2018 года, 16:07

В Турции арестовали более 400 человек по делу об отмывании денег

В Турции арестовали более 400 человек, подозреваемых в выводе за рубеж 419 млн долларов США.

Об этом сообщает турецкая газета Habertürk, передает FinClub.

По данным прокуратуры Турции, взятые под стражу являются гражданами Ирана, проживающими в США. С начала года они совершили более 28 тыс. банковских переводов на общую сумму порядка 2,5 млрд лир, или 419 млн долларов США, в зарубежные банки.

Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте.

Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов — это иранцы, проживающие в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки.

Отмечается, что если задержанным будет предъявлено обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.

Издание напоминает, что согласно докладу Middle East Eye иранцы активно выводят средства в другие страны, а сами часто переезжают и становятся резидентами других государств, например Турции. Об этом свидетельствует, в частности, рост покупок недвижимости в стране.