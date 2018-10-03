Сегодня 03 октября 2018 года, 16:07

OpenMarket продал самый дорогой лот в своей истории по стартовой цене в 170 млн грн

OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) продал самый дорогой лот в своей истории — комплекс зданий кирпичного завода стоимостью 170 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Продавцом выступил «Чешский экспортный банк» (CEB), чьи интересы в Украине представляет адвокатская компания «Гвоздий и Оберкович» (ныне – ЮФ GOLAW).

На аукцион были выставлены комплекс зданий кирпичного завода площадью более 15 тыс. кв. м, земельный участок площадью 3,0087 га и движимое имущество (оборудование).

«Продажа завода — очередное подтверждение эффективности OpenMarket для реализации банковского имущества. Ведь это самая большая сумма, которую получал за один лот любой отечественный государственный электронный аукцион. В целом мы продали непрофильных банковских активов более 700 млн грн. И будем дальше развивать сотрудничество с банками», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктор Вишнев. Как известно, система работает с 2014 года.

Ход торгов отображен по ссылке. Примечательно, что в качестве стартовой цены указана все та же сумма — 170 млн грн. В процессе торгов приняли участие три субъекта.

«Чешский экспортный банк» — специализированное банковское учреждение, созданное для государственной поддержки экспорта, прямым и косвенным владельцем которого является государство. Банк был основан в 1995 году и является неотъемлемой частью системы государственной экспортной политики Чешской Республики.