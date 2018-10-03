Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 октября 2018 года, 16:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина присоединится к системе международного депозитария Clearstream уже в следующем году

03 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, Группа Deutsche Börse и Национальный банк Украины прилагают совместные усилия для открытия доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через систему Clearstream. Установление «линка» с украинским рынком (счета международного депозитария в депозитарии Национального банка) планируется на первый квартал 2019 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Такой шаг позволит осуществлять расчеты по всем государственным облигациям в гривне через международную систему Clearstream, увеличивая эффективность расчетов и одновременно уменьшая их стоимость для инвесторов.

Ожидается, что благодаря предоставлению доступа иностранным инвесторам к облигациям внутреннего государственного займа через Clearstream возрастет спрос на украинские государственные ценные бумаги, что будет способствовать повышению их ликвидности и привлекательности на международных рынках. Как следствие, украинское правительство получит преимущества от расширения круга источников долгосрочного финансирования и снижение стоимости долговых средств. К тому же это будет способствовать улучшению валютной структуры государственного долга и трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка, а также дальнейшему развитию рынков капитала Украины.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий отметил: «Создание возможности для проведения расчетов по операциям с государственными ценными бумагами в гривне по системе Clearstream является значительным шагом в превращении Украины в полноценного участника глобальных рынков капитала. Интеграция Украины в мировую финансовую систему поможет увеличить приток иностранного капитала в украинскую экономику и усилить финансовую стабильность».

Исполнительный директор компании Clearstream Banking S.A. Филипп Сейлл подчеркнул: «Мы рады получить доступ к украинскому рынку капитала через нашего местного партнера, Национальный банк Украины. Это является частью нашей общей стратегии в странах бывшего СНГ и Центральной Азии: мы подсоединяем новые рынки капитала этого региона к нашей глобальной сети. Это повышает их привлекательность для международных инвесторов, формируя эффективную и стабильную расчетно-клиринговую среду».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (1084) от 02/10/18 Свежий номер

Транспортное право

№ 40 (1084)
Государство и юристы

Сертификат с отличием

Отрасли практики

Безоборотная отговорка

Судебная практика

Знать мэру

Частная практика

Укрепить иммунитет

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом