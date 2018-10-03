Сегодня 03 октября 2018 года, 16:07

Украина присоединится к системе международного депозитария Clearstream уже в следующем году

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, Группа Deutsche Börse и Национальный банк Украины прилагают совместные усилия для открытия доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через систему Clearstream. Установление «линка» с украинским рынком (счета международного депозитария в депозитарии Национального банка) планируется на первый квартал 2019 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Такой шаг позволит осуществлять расчеты по всем государственным облигациям в гривне через международную систему Clearstream, увеличивая эффективность расчетов и одновременно уменьшая их стоимость для инвесторов.

Ожидается, что благодаря предоставлению доступа иностранным инвесторам к облигациям внутреннего государственного займа через Clearstream возрастет спрос на украинские государственные ценные бумаги, что будет способствовать повышению их ликвидности и привлекательности на международных рынках. Как следствие, украинское правительство получит преимущества от расширения круга источников долгосрочного финансирования и снижение стоимости долговых средств. К тому же это будет способствовать улучшению валютной структуры государственного долга и трансмиссионного механизма монетарной политики Национального банка, а также дальнейшему развитию рынков капитала Украины.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий отметил: «Создание возможности для проведения расчетов по операциям с государственными ценными бумагами в гривне по системе Clearstream является значительным шагом в превращении Украины в полноценного участника глобальных рынков капитала. Интеграция Украины в мировую финансовую систему поможет увеличить приток иностранного капитала в украинскую экономику и усилить финансовую стабильность».

Исполнительный директор компании Clearstream Banking S.A. Филипп Сейлл подчеркнул: «Мы рады получить доступ к украинскому рынку капитала через нашего местного партнера, Национальный банк Украины. Это является частью нашей общей стратегии в странах бывшего СНГ и Центральной Азии: мы подсоединяем новые рынки капитала этого региона к нашей глобальной сети. Это повышает их привлекательность для международных инвесторов, формируя эффективную и стабильную расчетно-клиринговую среду».