Сегодня 03 октября 2018 года, 13:04

ВККС проводит экзамен для 148 кандидатов в ІР-суд

По регламенту кандидаты 2,5 часа сдают анонимное тестирование

Сегодня, 3 октября 2018 года, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) проводит экзамен в рамках квалификационного оценивания кандидатов, которые принимают участие в конкурсе на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

К участию в конкурсе допущены 210 кандидатов из числа судей, адвокатов и патентных поверенных (197 судей, пять адвокатов, шесть патентных поверенных, два кандидата с совокупным стажем). По состоянию на 1 октября с.г., по информации ВККС, 48 кандидатов обратились с заявлениями о прекращении участия в конкурсе (46 судей и два кандидата не из числа судей). На экзамен явились 148 кандидатов.

По регламенту кандидаты 2,5 часа сдают анонимное тестирование — нужно ответить на 120 тестовых вопросов, каждый их которых имеет четыре варианта ответов и только один является правильным. Комиссия обнародует результаты анонимного тестирования сразу после экзамена. Результаты проверяются автоматически через компьютерную программу. На выполнение практического задания отводится пять с половиной часов. Выполняется задание путем изложения участником экзамена текста модельного судебного решения по результатам рассмотрения по сути материалов модельного дела. Результаты практического экзамена будут известны позже. Кандидаты, которые успешно сдадут экзамен, продолжат свое участие в конкурсе и будут допущены к следующему этапу — собеседованию с членами ВККС.

На пресс-брифинге, посвященном экзамену, председатель ВККС Сергей Козьяков отметил, что проводится первый конкурс в специализированный суд. На днях Комиссия планирует объявить конкурс в Апелляционную палату ІР-суда (31 июля 2018 года Высший совет правосудия согласовал девять штатных единиц судей в Апелляционной палате ІР-суда). Заместитель председателя ВККС Станислав Щотка добавил, что создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что Украина перенимает лучшие мировые практики, ведь за последние 10-15 лет количество стран, где действует специализированный ІР-суд, увеличилось. Создание суда упрощает понимание, куда идти за защитой нарушенных прав, способствует единству практики и, как следствие, прогнозируемости результата.

Вчера ВККС установила минимальный допустимый балл для конкурсных процедур. Минимально допустимый балл анонимного письменного тестирования, практического задания составляет 60% от максимально возможного балла за соответствующую стадию экзамена, если решением Комиссии не установлен больший минимально допустимый балл.