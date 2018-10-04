Реорганизация судов пока не отразилась на работе Апелляционного суда Черкасской области

Председатель Апелляционного суда Черкасской области Владимир Бабенко сообщил, что суд продолжает осуществлять свои полномочия в обычном режиме, передает портал «Судебная власть Украины».
Судебные заседания по делам, назначенным к рассмотрению в Апелляционном суде Черкасской области, проходят по установленному графику.
Обращается внимание, что Указом Президента Украины №452/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах» Апелляционный суд Черкасской области ликвидирован и создан Черкасский апелляционный суд в апелляционном округе, включающем Черкасскую область, с местонахождением в городе Черкассах.
Согласно части 6 статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», в случае ликвидации суда, осуществляющего правосудие на территории соответствующей административно-территориальной единицы (соответствующих административно-территориальных единиц), и образования нового суда, обеспечивающего осуществление правосудия на этой территории, суд, который ликвидируется, прекращает осуществление правосудия со дня опубликования в газете «Голос Украины» сообщения председателя вновь созданного суда о начале работы этого суда.
В Указе Президента Украины №297/2018 «О переводе судей» не ставится вопрос о переводе судей Апелляционного суда Черкасской области.
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