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Президент РФ предлагает смягчить ответственность за экстремизм

03 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект, частично декриминализующий статью 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В новой редакции статьи добавлено уточнение, согласно которому уголовно наказуемыми будут признаваться деяния, если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Таким образом, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства нарушения будут исключены из УК РФ.

Напомним: во время прямой линии 7 июня Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». Спустя несколько недель в Госдуму был внесен пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за подобные действия. Однако 13 сентября с.г. комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект о полной декриминализации репостов.

20 сентября с.г. Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистский пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

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