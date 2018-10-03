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Минэкономразвития ищет юристов в команду по поддержке реформ

03 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство экономического развития и торговли Украины приглашает принять участие в конкурсе на замещение новых должностей в команде по поддержке реформ (Reform Support Team).

Об этом сообщает сайт Минэкономразвития.

Команда по поддержке реформ — это команда украинских профессионалов (негосударственных служащих), которая предоставляет целевую техническую поддержку министерству в разработке и имплементации приоритетных реформ. Консультанты команды по поддержке реформ оказывают помощь по разработке и реализации приоритетных стратегий и программ реформ, одновременно укрепляя связи и партнерские отношения между приоритетными направлениями работы министерства и соответствующими программами по донорской поддержке.

Заинтересованные профессионалы из разных сфер деятельности, соответствующие указанным в объявлении требованиям, могут подать заявки на такие должности:

- младший эксперт (юрист), реформа корпоративного управления и публичных закупок (требования по ссылке),

- старший эксперт, реформа защиты права интеллектуальной собственности требования по ссылке.

Кандидаты должны подать все необходимые документы на английском языке по электронной почте: rstrecruiting2017@gmail.com не позднее 25 октября 2018 года.

Пакет необходимых документов должен содержать:

- заполненную аппликационную форму (скачать можно по ссылке)

- по меньшей мере одну профессиональную рекомендацию (от руководителя/менеджера). Допускаются рекомендации на других языках. В таком случае к документу должен приобщаться перевод на английский;

- резюме заявителя.

К рассмотрению будут приниматься только заявки, содержащие полный перечень указанных документов.

Отобранные кандидаты будут приглашены на тестирование, которое пройдет г.Киеве (ул.Грушевского, 12/2). Личное присутствие для участия в тестировании обязательно.

После успешного прохождения тестирования отобранные кандидаты будут приглашены на интервью.

Отмечается также, что до 5 октября с.г. открыт прием документов от кандидатов для участия в конкурсе на замещение ряда других должностей в команде по поддержке реформ Минэкономразвития, объявления о которых были опубликованы на сайте министерства раньше.

Источником финансирования проекта является мультидонорский счет для стабилизации и устойчивого развития Украины (MDA) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), грантодателями которого выступают Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Швеция, Швейцария Великобритания и США.

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