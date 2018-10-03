Президент одобрил усиление ответственности за вырубку леса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о сохранении лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Президента.
Согласно подписанному закону, в Украине в несколько раз повышаются штрафы за незаконную вырубку и уничтожение лесных культур и молодняка. Соответствующие изменения вносятся в КУоАП, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и закон об особенностях госрегулирования бизнеса, связанного с реализацией и экспортом лесоматериалов.
В то же время правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные работы по восстановлению лесов, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней.
Напомним: ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба проверит 235 предприятий на предмет вырубки лесов и экспорта лесоматериалов.
В июле правительство создало рабочую группу для аудита контрабанды леса. В ее состав вошли представители Минагрополитики, Фискальной службы, Государственной экоинспекции и ряда других ведомств.
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