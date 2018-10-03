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16 октября состоится аукцион по продаже первого пула залоговых активов НБУ на сумму 11,5 млрд грн

03 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках совместного «пилотного проекта» по реализации пулов закладных активов Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц на продажу будут выставлены два лота активов неплатежеспособных банков номинальной стоимостью почти 11,5 млрд грн. Торги пройдут по «голландской модели» с привлечением международных советников. Аукцион по продаже первого пула запланирован на 16 октября 2018 года. В него вошли активы, учитываемые на балансе АО «ЕВРОГАЗБАНК», ПАО «КБ «АКТИВ-БАНК», АО «Дельта Банк». Балансовая стоимость лота составляет 5,9 млрд грн. Стартовая цена лота — 1,17 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

К реализации данного пула привлечена ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (дочерняя компания FFN). Пул из 35 кредитов, который будет предлагаться через FFN, состоит из коммерческих кредитов, по которым не исполняются кредитные обязательства. Кредиты из этого пакета обеспечены различными видами залога в различных секторах экономики, включая большой действующий розничный продуктовый бизнес, завод по производству оборудования, компании по переработке сельхозпродукции, коммерческие объекты недвижимости, землю и другие активы.

Более подробная информация о первом лоте доступна на информационном портале Фонда. Детали об условиях ознакомления с активами и участия в аукционе (на английском и на украинском языках) можно найти на сайте компании FFN по ссылке.

Как известно, в состав двух пулов вошли активы, находящиеся в залоге НБУ по выданным кредитам рефинансирования. Сформированы лоты относительно тех же прав требований, которые выставлялись на продажу в первый раз, за исключением уже проданных активов и активов ПАО «Банк «Киевская Русь», условия продажи которых не согласованы НБУ. Как и в прошлый раз, по решению НБУ, к продаже активов будут привлечены международные консультанты, мировые лидеры по реализации проблемных активов — ООО «Дебтекс Украины» (дочерняя компания DebtX) и ООО «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (дочерняя компания FFN).

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