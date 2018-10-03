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Facebook сообщает об итогах внутреннего расследования по факту хакерской атаки

03 октября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Взломавшие 50 млн аккаунтов пользователей Facebook хакеры не смогли получить доступ к другим сайтам и приложениям, для входа в которые используется пароль и логин соцсети, сообщается в официальном блоге компании.

«Мы проанализировали все логи во всех сторонних приложениях, установленных или зарегистрированных во время атаки, обнаруженной нами на прошлой неделе. Расследование пока не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook», — говорится в сообщении компании.

О хакерской атаке, затронувшей аккаунты около 50 млн пользователей, Facebook сообщил 25 сентября. Теперь европейские регуляторы могут наложить на компанию штраф до 1,6 млрд долларов США за несоблюдение необходимых стандартов безопасности.

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