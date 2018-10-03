Президент предлагает продлить срок действия закона об особом порядке на Донбассе

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде Украины продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, передает «УП».
Соответствующий законопроект, определенный как неотложный, глава государства внес 2 октября с.г.
Документом планируется внести изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Как показывает статус законопроекта на сайте парламента, он «передан на рассмотрение руководству».
Текст законопроекта пока отсутствует.
На согласительном совете парламента 1 октября 2018 года представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса обеспечит продление санкций против России, поддержку Украины в мире, а также введение миротворческой миссии ООН на востоке страны.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко попросила провести во фракциях встречи и обсудить этот закон.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал украинской власти продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Действие нормы об особом статусе ОРДЛО истекает в октябре 2018 года.
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