В соответствии со статьей 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решением собрания судей Киевского апелляционного суда от 2 октября 2018 года №3 днем начала работы Киевского апелляционного суда определено 3 октября 2018.
Об этом говорится на сайте вновь созданного Киевского апелляционного суда.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятий по ликвидации Апелляционного суда города Киева судебные заседания, назначенные на 3 октября 2018 года, будут сниматься с рассмотрения. Все судебные дела и материалы передаются в созданный Киевский апелляционный суд, который начнет свою работу в день опубликования в газете «Голос Украины» сообщения председателя этого суда о начале работы.
Отметим, что на должность председателя Киевского апелляционного суда сроком на три года избран Ярослав Головачев. Заместителями председателя Киевского апелляционного суда сроком на три года избраны Виктор Глиняный и Анна Крыжановская.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: