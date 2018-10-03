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Начал работу Киевский апелляционный суд

03 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В соответствии со статьей 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решением собрания судей Киевского апелляционного суда от 2 октября 2018 года №3 днем начала работы Киевского апелляционного суда определено 3 октября 2018.

Об этом говорится на сайте вновь созданного Киевского апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением мероприятий по ликвидации Апелляционного суда города Киева судебные заседания, назначенные на 3 октября 2018 года, будут сниматься с рассмотрения. Все судебные дела и материалы передаются в созданный Киевский апелляционный суд, который начнет свою работу в день опубликования в газете «Голос Украины» сообщения председателя этого суда о начале работы.

Отметим, что на должность председателя Киевского апелляционного суда сроком на три года избран Ярослав Головачев. Заместителями председателя Киевского апелляционного суда сроком на три года избраны Виктор Глиняный и Анна Крыжановская.

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