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NYT: Дональд Трамп помог родителям уклониться от налогов

03 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

В расследовании издания New York Times сказано, что президент США Дональд Трамп в 1990-х годах участвовал в «сомнительных налоговых схемах», среди которых были случаи «прямого мошенничества». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на расследование New York Times.

Издание, ссылаясь на многочисленные «конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты», сообщает, что это позволило Трампу значительно увеличить свое состояние, благодаря унаследованию от своего отца.

В расследовании рассказывается, что Трамп получил от своих родителей, и преимущественно от своего отца Фреда Трампа, как минимум 413 млн долларов США. Деньги были переданы за то, что он помогал своим родителям уклоняться от налогов.

Газета пишет, что родители президента США — Фред и Мэри Трамп передали своим детям более чем 1 млрд долларов дохода, с которых при установленной ставке 55% налог мог бы составить 550 млн долларов, но родители Трампа заплатили лишь 52,2 млн долларов, что составляет около 5%.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер опроверг сказанное в публикации о налоговых нарушениях. Он заявил, что «факты, на которых NYT основывают свои утверждения, являются крайне неточными».

Налоговый департамент штата Нью-Йорк уже изучает изложенные в статье издания утверждения.

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