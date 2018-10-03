Постановлением Апелляционного суда Одесской области в отношении участника судебного процесса применены меры процессуального принуждения и взыскан в доход государственного бюджета штраф в сумме одного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Штраф составил 1762,00 грн.
Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».
В связи с тем, что лицо обратилось с повторной апелляционной жалобой, тождественной по содержанию апелляционной жалобе, поданной им 23 февраля 2018 года, которая была предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, а других доводов новая апелляционная жалоба не содержит, суд пришел к выводу о том, что участником судебного процесса подана апелляционная жалоба для решения вопроса, который уже решен судом. «Суд считает такие действия участника судебного процесса злоупотреблением процессуальными правами, направленным на безосновательное затягивание и препятствование рассмотрения дела и противоречащим задаче гражданского судопроизводства», — говорится в заявлении пресс-службы суда.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: