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Одессита, подавшего второй раз апелляционную жалобу, оштрафовали за злоупотребление

03 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Постановлением Апелляционного суда Одесской области в отношении участника судебного процесса применены меры процессуального принуждения и взыскан в доход государственного бюджета штраф в сумме одного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Штраф составил 1762,00 грн.

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В связи с тем, что лицо обратилось с повторной апелляционной жалобой, тождественной по содержанию апелляционной жалобе, поданной им 23 февраля 2018 года, которая была предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, а других доводов новая апелляционная жалоба не содержит, суд пришел к выводу о том, что участником судебного процесса подана апелляционная жалоба для решения вопроса, который уже решен судом. «Суд считает такие действия участника судебного процесса злоупотреблением процессуальными правами, направленным на безосновательное затягивание и препятствование рассмотрения дела и противоречащим задаче гражданского судопроизводства», — говорится в заявлении пресс-службы суда.

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