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Финансовые эксперты рассказали о развитии индустрии финансовых технологий

02 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма Aequo совместно с контент-маркетинговым агентством Top Lead и «Ощадбанком» провели экспертную дискуссию «FinTech: Evolution of Financial Services». Мероприятие состоялось в Inveria Flow Space 2 октября с.г.

Во время дискуссии слушателям был предоставлен инфографический справочник Fintech Guide 2018, который содержит актуальную информацию о роли FinTech в экономике, трендах рынка, функционировании платежей, иншуртехе, робо-эдвайзерах и пр. Справочник станет полезным для бизнеса, экспертов, журналистов и всех, кто заинтересован в становлении современной индустрии финансовых технологий.

Первую панель мероприятия открыл СЕО компании Top Lead Станислав Шум, который поприветствовал участников дискуссии и предоставил слово соучредителю и управляющему партнеру UAPAY & Softinvest Дмитрию Зараховичу, а также заместителю председателя правления «Ощадбанка» Антону Тютюну. Г-н Зарахович рассказал слушателям о важности FinTech для Украины. FinTech-индустрия является сочетанием существующей финансовой системы и современных технологий. Важную роль в становлении национальной FinTech-индустрии имеют украинские банки.

Антон Тютюн представил основные технологические достижения на пути реформирования «Ощадбанка». По его словам, «Ощадбанк» первым в Украине начал применять SWIFT gpi (система онлайн-отслеживания SWIFT-платежей). Спикеры отметили, что рынок платежных карт в Украине постоянно растет. Несмотря на экономический кризис за последние пять лет, в стране было осуществлено 3 млрд операций с платежными картами в 2017 году на сумму 1,3 трлн гривен.

Вице-президент по развитию бизнеса Mastercard Europe Андрей Клесов поделился своим видением FinTech в системе платежей. Партнер ЮФ Aequo Юлия Кирпа рассказала о правовом поле FinTech в Украине. Г-жа Кирпа отметила, что в данное время отсутствует специализированная нормативно-правовая база, а также инициативы относительно регулятивных тестовых сред. FinTech-компании должны получать лицензии, замедляющие их развитие. Но есть и позитивные тенденции. Комплексной программой развития финансового сектора Украины (постановление правления НБУ №391 от 18 июня 2015 года) предусмотрены следующие инициативы, которые должны быть внедрены до 2020 года: либерализация валютного и инвестиционного законодательства, развитие электронного документооборота, внедрение электронной идентификации, а также развитие безналичных расчетов и усовершенствование регулирования в сфере платежных систем.

Вторая панель дискуссии была посвящена практическому опыту FinTech в Украине. СЕО Finance.ua Сергей Виндерских рассказал о технологических изменениях сайта за последние несколько лет. По его словам, Finance.ua из медийного сайта превратился в агрегатора финансовых услуг. Finance.ua стал финансовым супермаркетом продажи финансовых услуг топ-банков страны. «Мы пытаемся лучше и доступнее объяснить клиентам, какие продукты предоставляют украинские банки, а также помочь выбрать банк, в котором можно осуществить ту или иную банковскую операцию», — отметил г-н Виндерских.

По мнению председателя правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростилава Дюка, сложно внедрить инновации в банковский сектор, так как все банки являются стандартной системой, которая обязана выполнять требования Нацбанка, и при этом исключаются какие-либо возможности для импровизации. Г-н Дюк также рассказал, что в вузах страны начали внедрять курсы FinTech для студентов, так как страна нуждается в инновационных командах.

В экспертной дискуссии также приняли участие заместитель Директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева, которая рассказала о перспективах развития регуляторной среды, а также руководитель проектов и программ по развитию и стратегии операционной деятельности и IT АО «ОТП Банк» Игорь Руснак, поделившийся опытом внедрения инноваций при помощи развития стартапов.

В завершение дискуссии спикеры подвели итоги и подчеркнули, что главным в процессе внедрения инноваций в банковский сектор является изменение корпоративной культуры, а для развития FinTech необходимо изменение правового поля.

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