Сегодня 02 октября 2018 года, 17:01

К кибербезопасности следует подходить комплексно, считают докладчики Cybersecurity Legal Conference

Роль юристов и офицеров по безопасности в аспекте эффективности функционирования системы киберзащиты обсуждали участники профильной сессии Cybersecurity Legal Conference. Своими мнениями поделились Андрей Дереча, офицер по безопасности ДП «Эриксон Украина», регион Восточная Европа и Центральная Азия, Юрий Прокопенко, директор по кибербезопасности ЧАО «Киевстар», Максим Юрков, директор по юридическому обеспечению ГП «НЭК «Укрэнерго», и Евгений Гулак, заместитель директора департамента безопасности АО «ТАСКОМБАНК». Модерировал дискуссию Игорь Коцюба, партнер CyberDesk.

Спикеры обратили внимание, что в процессе формирования кибербезопасности очень важны три компонента: люди, процессы и технологии. Они также прокомментировали ключевые требования к критичной информационной инфраструктуре. В частности, Евгений Гулак, отвечая на вопрос модератора о регулировании вопросов кибербезопасности в банковском секторе, отметил, что в последнее время НБУ было принято очень много актов этой сфере — соответственно отрасль сегодня является одной из наиболее зарегулированных.

Как сказал г-н Коцюба, сегодня одним из новых направлений работы как юристов, так и специалистов по безопасности является комплаенс. Участникам дискуссии он предложил прокомментировать, как будет развиваться сотрудничество разнопрофильных специалистов. Юрий Прокопенко поделился опытом внедрения в компании стандартов GDPR. По его мнению, именно сотрудничество и совместная работа позволяют достичь положительного результата. Максим Юрков, комментируя опыт своей компании, отметил, что юристы предоставляют максимальную помощь всем подразделениям, в том числе службе, ответственной за кибербезопасность. Деятельность этой службы сейчас приводится в соответствие с требованиями нового закона. «И юристы, и специалисты по безопасности должны уметь как можно быстро идентифицировать риски и соответствующим образом на них реагировать, чтобы защитить интересы предприятия», — подчеркнул г-н Юрков.

О нюансах сертификации (ISO 27001) и дальнейшего соблюдения установленных стандартов говорил Евгений Гулак. Он, в частности, обратил внимание на необходимость разработки регламентов реагирования на различные ситуации. А внедрение того или иного стандарта, по его мнению, обязательно для бизнеса. В продолжение дискуссии Андрей Дереча отметил, что наличие определенных стандартов комплаентности зачастую является обязательным требованием европейских контрагентов.

Далее участники конференции ознакомились с алгоритмами оценки рисков, принятия соответствующих управленческих решений и их дальнейшей реализации. Юрий Прокопенко рассказал об отличиях подходов госсектора и частного бизнеса. Андрей Дереча в свою очередь акцентировал внимание на важности адаптации любой стратегии безопасности (она не должна ограничивать кругозор специалистов по безопасности). Максим Юрков рекомендует рассматривать вопросы безопасности в контексте корпоративной культуры в компании — именно так можно достичь лучшего результата: «Все меры должны приниматься в комплексе». Евгений Гулак сосредоточился на тактических вопросах реализации ключевых мероприятий по безопасности. «Вовлеченность управленческой вертикали в вопросы кибербезопасности очень важна», — подвел итог Игорь Коцюба.