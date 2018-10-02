На Cybersecurity Legal Conference рассказали о тактиках информационных атак

Продолжает работу Cybersecurity Legal Conference. Следующая сессия посвящена аспектам безопасности компании в контексте видов киберугроз и инструментов минимизации рисков. Мероприятие организовано ЮФ Asters. Генеральным медиапартнером выступила газета «Юридическая практика».
Александр Маркевич, партнер CyberDesk, модератор сессии, рассказал о фишинговых атаках. Он напомнил, что одними из средств таких атак являются письма. В этой сфере 53% атак как раз представляют собой фишинговые.
По его словам, компания провела простой тест. В различные компании были разосланы 100 писем с фишинговым линком и порядка 20 из них были вскрыты. При этом лишь пользователями почты gmail не был осуществлен переход по линку.
«Фишинг и имейл как средство разведки применяются очень многими, несмотря на поставленные цели», — отмеил Максим Литвинов, руководитель Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ.
Продолжая тему, Александр Маркевич сообщил, что фишинговые атаки бывают нескольких видов. Первый — массовая рассылка на несколько адресов с письмами общего характера. В этом случае их обойти гораздо проще. Второй вид — целенаправленные атаки, которые несут большую угрозу, и специалисты, занимающиеся кибербезопасностью, уделяют им особое внимание.
Об облачных технологиях рассказал Станислав Самойлов, начальник первого отдела управления информационных технологий и программирования департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Спикер отметил, что, несмотря на обещанную провайдером защиту, пользователю всегда надо быть готовым к тому, что его данные могут быть похищены или целенаправленно скопированы. В связи с этим он предоставил ряд рекомендации для пользователей облачными технологиями.
Практические примеры реакций на атаки привел Валерий Ермошин, начальник отдела IT-безопасности Департамента внедрения и сопровождения технологических систем и учета ДП «НЭК «Укрэнерго».
Г-н Ермошин порекомендовал иметь надежные средства защиты, назначить ответственное лицо, которое будет заниматься исключительно реагированием на атаки. Кроме того, следует проводить дополнительные мероприятия относительно противодействия атакам, в том числе тренинги с персоналом.
«Только комплексная система защиты позволит компании комфортно работать и уменьшить траты и последствия, которые несет атака», — уверена Леся Михайленко, руководитель юридического департамента торговой площадки Zakupki.Prom.ua и онлайн-сервиса электронного документооборота «Вчасно».
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