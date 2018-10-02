Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 октября 2018 года, 13:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На Cybersecurity Legal Conference рассказали о тактиках информационных атак

02 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Продолжает работу Cybersecurity Legal Conference. Следующая сессия посвящена аспектам безопасности компании в контексте видов киберугроз и инструментов минимизации рисков. Мероприятие организовано ЮФ Asters. Генеральным медиапартнером выступила газета «Юридическая практика».

Александр Маркевич, партнер CyberDesk, модератор сессии, рассказал о фишинговых атаках. Он напомнил, что одними из средств таких атак являются письма. В этой сфере 53% атак как раз представляют собой фишинговые.

По его словам, компания провела простой тест. В различные компании были разосланы 100 писем с фишинговым линком и порядка 20 из них были вскрыты. При этом лишь пользователями почты gmail не был осуществлен переход по линку.

«Фишинг и имейл как средство разведки применяются очень многими, несмотря на поставленные цели», — отмеил Максим Литвинов, руководитель Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ.

Продолжая тему, Александр Маркевич сообщил, что фишинговые атаки бывают нескольких видов. Первый — массовая рассылка на несколько адресов с письмами общего характера. В этом случае их обойти гораздо проще. Второй вид — целенаправленные атаки, которые несут большую угрозу, и специалисты, занимающиеся кибербезопасностью, уделяют им особое внимание.

Об облачных технологиях рассказал Станислав Самойлов, начальник первого отдела управления информационных технологий и программирования департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Спикер отметил, что, несмотря на обещанную провайдером защиту, пользователю всегда надо быть готовым к тому, что его данные могут быть похищены или целенаправленно скопированы. В связи с этим он предоставил ряд рекомендации для пользователей облачными технологиями.

Практические примеры реакций на атаки привел Валерий Ермошин, начальник отдела IT-безопасности Департамента внедрения и сопровождения технологических систем и учета ДП «НЭК «Укрэнерго».

Г-н Ермошин порекомендовал иметь надежные средства защиты, назначить ответственное лицо, которое будет заниматься исключительно реагированием на атаки. Кроме того, следует проводить дополнительные мероприятия относительно противодействия атакам, в том числе тренинги с персоналом.

«Только комплексная система защиты позволит компании комфортно работать и уменьшить траты и последствия, которые несет атака», — уверена Леся Михайленко, руководитель юридического департамента торговой площадки Zakupki.Prom.ua и онлайн-сервиса электронного документооборота «Вчасно».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (1083) от 25/09/18 Свежий номер

Международные отношения

№ 39 (1083)
Государство и юристы

Кинозалп

Судебная практика

Бюджетный процесс

Тема номера:

Прогрессивная ставка

Частная практика

Инициатива доказуема

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом