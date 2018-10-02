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От спикера требуют направить все законопроекты об адвокатуре Венецианской комиссии

02 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Депутатская группа «Партия «Возрождение» обратилась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с требованием направить все внесенные законопроекты об адвокатуре на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом сообщает официальный сайт депутатской группы со ссылкой на автора проекта №9055-1 Валерия Писаренко, передает Национальная ассоциации адвокатов Украины.

Депутат отметил, что в случае поспешного голосования законопроектов об адвокатуре украинская власть рискует повторить ошибки, допущенные при реализации судебной реформы.

«Мы настаиваем, чтобы законопроекты об адвокатуре и адвокатской деятельности получили оценку Венецианской комиссии. Рассмотрение в парламенте такого важного документа, который является составной частью судебной реформы, без позиции международных профильных экспертов будет ошибкой. Мы ожидаем поддержки в этом вопросе. Ведь Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» должен соответствовать международным стандартам и демократическим процедурам осуществления реформ», — отметил автор законопроекта.

6 сентября 2018 года Президент внес в парламент законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Совет адвокатов Украины высказался против принятия этого проекта. Аналогичные позиции публично заявили ряд советов адвокатов регионов.

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