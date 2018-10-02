Сегодня 02 октября 2018 года, 18:44

Законы и в дальнейшем будут публиковаться в газете «Голос Украины»

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №6518 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов». Об этом сообщает корреспондент «РБК-Украина».

Законопроект поддержали 235 нардепов.

Предусматривается, что доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов осуществляется, в частности, путем их официального обнародования (опубликования) в соответствии с законом государственными печатными СМИ и официальными печатными изданиями (официальными изданиями) и размещения на официальных сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.

Согласно документу, публикация законов и других актов Верховной Рады в газете «Голос Украины» будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета Министров Украины будет осуществляться в газете «Урядовый курьер».

Таким образом, парламентарии предусмотрели, что действие закона «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации» не распространяется на государственные печатные СМИ, чьими учредителями (соучредителями) являются органы государственной власти, которые в соответствии с законом осуществляют официальное обнародование (опубликование) законов и других нормативно-правых актов (газеты «Голос Украины» и «Урядовый курьер»).