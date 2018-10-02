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С.Скрипаль поддержал аннексию Крыма и отрицал присутствие россиян на Донбассе

02 октября 2018 года Источник:Европейская правда

Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины. Об этом он рассказал в прошлом году в интервью редактору BBC Марку Урбану, который работал над книгой о шпионах после холодной войны, пишет The Guardian. Вскоре книга выйдет в свет.

По словам журналиста, Сергей Скрипаль поддерживает «кремлевскую линию по многим вопросам», пишет журналист, «даже сидя в доме, приобретенном британской разведкой MI6», особенно в отношении сложных отношений Москвы с Украиной.

Журналист характеризует экс-разведчика как «русского националиста». Скрипаль поддержал аннексию Крыма 2014 года и пренебрежительно называл украинцев «просто овцами, которым нужен хороший пастух». Скрипаль также отказывается верить, что российские войска тайно воюют на востоке Украины, говоря, что если бы это было так, то они быстро бы достигли столицы, Киева.

Как пишет г-н Урбан, Сергей Скрипаль сначала не поверил в причастность России к его отравлению.

Ранее, как известно, МИД Украины заявлял о солидарности с Лондоном в вопросе расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

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