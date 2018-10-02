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Ректор НМУ им. Богомольца снова уволена из-за невыполнения требований Госфининспекции

02 октября 2018 года Источник:РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины второй раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, Минздрав, исполняя решение Печерского райсуда г.Киева, восстановил г-жу Амосову в должности. Вместе с тем 1 октября 2018 года ректора снова уволили.

«1 октября 2018 года в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Минздрав Украины во второй раз разорвал контракт с ней», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Госфининспекция в марте 2016 года провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности вуза за период с 1 октября 2012 года по 1 декабря 2015 года. В ходе проверки были выявлены нарушения, и Госфининспекция обязала руководство НМУ их устранить. Вместе с тем отмечается, что Екатерина Амосова выполнила указанные требования не в полном объеме, и из-за невыполнения требований, как заявляют в Минздраве, государству нанесен ущерб более чем на 3 млн гривен.

Сейчас, по данным ведомства, не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки — на сумму около 2 млн гривен.

«Госаудитслужба сообщила Минздраву, что в июне 2018 года она обратилась в Генеральную прокуратуру Украины относительно обеспечения уголовного производства. Прокуратура города Киева объединила два уголовных производства по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ им. Богомольца. Продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Напомним: ранее «РБК-Украина» сообщало, что в Национальном медицинском университете (НМУ) им. Богомольца исчезли документы, заблокированы выплаты зарплат и стипендий. Кроме того, в Минздраве заявляли, что Амосова саботирует работу НМУ.

В сентябре текущего года суд восстановил Амосову в должности ректора НМУ. Это решение суда в Минздраве назвали незаконным и заявили о намерении его обжаловать.

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