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Избраны три председателя новых апелляционных судов

02 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Собраниями судей вновь созданного Западного апелляционного хозяйственного суда, Первого и Седьмого апелляционных административных судов избраны председатели судов.

Подробности сообщаются на сайте Совета судей Украины.

Так, руководителем Западного апелляционного хозяйственного суда стал Борис Плотницкий.

Суд был создан Указом Президента Украины от 29 декабря 2017 года №454/2017 «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах». Западный апелляционный хозяйственный суд в апелляционном округе, включающем Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области, располагается во Львове.

Указом Президента Украины от 28 сентября 2018 года №295/2018 были переведены судьи из Львовского апелляционного хозяйственного суда в Западный апелляционный хозяйственный суд.

Председателем Первого апелляционного административного суда назначен Игорь Геращенко. Юрисдикция суда распространяется на Донецкую и Луганскую области. Располагается суд в городе Краматорске.

Председателем Седьмого апелляционного административного суда стал Виталий Кузьмишин. Седьмой апелляционный административный суд осуществляет юрисдикцию в апелляционном округе, включающем Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области, с местонахождением в городе Виннице.

Совет судей Украины приветствует первых избранных глав вновь образованных судов и выражает уверенность, что взвешенность, принципиальность, высокие профессиональные качества и преданность делу каждого из них станут залогом успешной деятельности на ответственных государственных должностях.

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