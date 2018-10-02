Сегодня 02 октября 2018 года, 17:01

Парламент упрощает порядок осуществления экстрадиции

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №6149 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче». За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 депутатов, передает корреспондент «РБК-Украина».

Целью проекта является имплементация в законодательство Украины положений Третьего и Четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче. Изменения направлены на совершенствование существующей процедуры экстрадиции из Украины правонарушителей, которых разыскивают компетентные органы иностранного государства для проведения расследования по уголовному делу или исполнения приговора.

Предусматривается, что лицо получит право просить о применении в отношении него упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции. Это в свою очередь даст возможность сократить сроки пребывания такого лица под стражей на территории Украины с целью его экстрадиции другому государству.

Вместе с тем упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или разыскиваемое лицо является гражданином Украины.