Сегодня 02 октября 2018 года, 13:49

Состоялось открытие месяца кибербезопасности в рамках Cybersecurity Legal Conference

Событие объединило юристов и экспертов в сфере технологий

В столичном БЦ «Леонардо» состоялось торжественное открытие месяца кибербезопасности в рамках Cybersecurity Legal Conference, организованной ЮФ Asters. Генеральным медиапартнером выступила газета «Юридическая практика».

Александр Чаузов, первый заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, отметил, что это первое пилотное мероприятие, которое открывает цикл мероприятий, направленных на развитие сферы кибербезопасности в Украине.

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, подчеркнул, что кибезащитой необходимо заниматься профессионально каждый день.

Очертил основные цели конференции Юрий Котляров, партнер ЮФ Asters. По его словам, в процессе подготовки конференции организаторы стремились сделать все возможное, чтобы мероприятие не отождествлялось только с IT-сектором. «Мы отчетливо понимаем, что правовое поле, на которое будет опираться сфера кибербезопасности, должно быть ключевым», — резюмировал он.

Открывая первую панель, посвященную году действия закона о кибербезопасности, г-н Котляров напомнил, что 18 декабря 2015 года был опубликован согласованный текст Директивы ЕС по сетевой информационной безопасности. Для стран-участниц был установлен срок имплементации ее положений в национальное законодательство — до 9 мая с. г. Тем не менее только шесть стран имплементировали ее полностью, еще в двух странах данный процесс близится к завершению. «Это скорее говорит о сложности процессов, которые проходят в урегулировании сферы кибербезопасности», — считает Юрий Котляров.

Также он напомнил, что 5 сентября 2017 года был принят Закон Украины «Об основах кибербезопасности». В настоящее время осуществляется разработка основных нормативно-правовых инструментов с целью имплементации этого документа.

Непосредственно о регуляторных инициативах рассказал Александр Чаузов, сообщив, что сегодня в процессе подготовки находится целый ряд нормативных актов, в том числе порядок проведения аудита и определение критериев объектов критической инфраструктуры.

«Наши нормативно-правовые акты — это производная и от международного опыта. А с учетом того, что Украина является очень активным киберполигоном, мы закладываем в акты и новые аспекты, которые будут работать только на улучшение», — отметил спикер.

В свою очередь Дмитрий Золотухин, заместитель министра информационной политики Украины, сказал, что очень важным вопросом в этой сфере, помимо нормативной базы, является полноценное информирование. Связано это с тем, что, как правило, основная цель большинства атак — распространить информацию и нанести репутационные риски путем влияния на медиа.

Александр Дерлиг, член правления АТ КБ «ПриватБанк», отметил, что банковский сектор является объектом критической инфраструктуры. Более того, кроме обязательств по исполнению всех регуляторных требований на банки также возложено и соблюдение требований международных платежных систем.

Несмотря на контроль и многоуровневые системы защиты, банки все же подвергаются атакам. В связи с этим, по словам спикера, Украине необходимо создать центры управления инцидентами.

«Директива ЕС не относит мобильных операторов к субъектам критической инфраструктуры», — прокомментировал некоторые нормативные наработки Олег Литвинов, начальник юридического департамента ЧАО «ВФ Украина».

Андрей Каленский, директор департамента регуляторного обеспечения ПАО «Укртелеком», также высказал ряд замечаний к проектам нормативных актов в части перечня объектов критической инфраструктуры. Руководитель Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ Максим Литвинов сообщил участникам, что основным мировым трендом, к которому следует готовиться Украине уже в ближайшие годы, является урегулирование использования интернет-пространства.