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Представитель США обеспокоен состоянием правосудия в Румынии

02 октября 2018 года Источник:Европейская правда

Посол США в Румынии озвучил серьезную обеспокоенность в связи с состоянием системы правосудия в стране, усматривая влияние личных интересов политиков. Об этом сообщает Associated Press, передает «Европейская правда».

Ганс Клемм в понедельник заявил, что румынские магистраты подвергаются запугиванию и все чаще становятся объектами интересов политиков, которые считают, что органы судопроизводства ставят под угрозу их личные интересы.

Румыны регулярно проводили акции протеста против инициированных левым правительством законодательных изменений, утверждая, что нововведения усложнят преследование коррупции на высоком уровне.

Клемм заявил, что спорный пересмотр судебной системы рискует вернуть страну в состояние начала 2000-х годов, когда румынская судебная система страдала от коррупции и политического влияния.

Он заявил, что если изменения будут приняты, это усложнит процесс преследования и значительно сократит международное сотрудничество правоохранительных органов.

Румынское правительство пытается ослабить антикоррупционное законодательство, и оппозиция заявляет, что это делается в том числе в интересах правящей партии и ее лидера.

Попытки декриминализировать несколько коррупционных преступлений в прошлом году вызвали наибольшие уличные протесты в Румынии на протяжении десятилетий.

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