Банк «Аркада» проиграл НБУ спор о спецнормативах — СМИ

Национальный банк Украины защитил в суде новые требования к банкам, которые управляют фондами финансирования строительства. Окружной административный суд Киева 26 сентября с.г. рассмотрел дело №826/10079/18 по иску банка «Аркада».
Банк «Аркада» 27 июня 2018 года подал в суд иск с требованием отменить нормы постановления №92 от 18 сентября 2017 года, которыми Нацбанк пересмотрел подход к определению специализированных банков доверительного управления. Если раньше банк приобретал статус специализированного, когда объем операций по договорам доверительного управления составлял 100% совокупных активов банка, то с прошлого года эта норма была снижена до 50%.
Таким образом были ужесточены требования к банкам, которые управляют фондами финансирования строительства и проводят операции по доверительному управлению.
Банк требовал «признать противоправными и недействительными с момента принятия абзац 2 подпункта 1 и подпункт 2 пункта 1 постановления №92 «О внесении изменений в Инструкцию по порядку регулирования деятельности банков в Украине».
«Суд вынес решение, которым в полном объеме отказал в удовлетворении иска АО «АКБ Аркада», — сообщили FinClub в пресс-службе Нацбанка.
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