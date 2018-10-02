Сегодня 02 октября 2018 года, 15:19

Антимонопольный комитет озвучит вопросы к МОН из-за системы обнаружения плагиата

16 октября 2018 года в 11.00 под руководством государственного уполномоченного Комитета Агии Загребельской состоится рабочая встреча по проверке Министерства образования и науки Украины относительно соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

На основании информации, полученной из депутатского запроса, в Антимонопольном комитете Украины проводится проверка Министерства относительно соблюдения им требований законодательства о защите экономической конкуренции во время подготовки и подписания меморандума о сотрудничестве между компанией Plagiat.pl Sp.z oo, ООО «Плагиат» и Министерством образования и науки Украины от 23 февраля 2018 года.

Как сообщалось на сайте МОН, Министерство подписало 23 февраля с.г. меморандум с компанией Plagiat.pl. Было сказано, что это позволит украинским вузам в течение пяти лет бесплатно использовать современную систему для обнаружения плагиата, в частности из работ, выполненных на разных языках.

К участию в мероприятии 16 октября с.г. приглашаются представители органов власти, общественных организаций и высших учебных заведений.

Место проведения: г.Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 1-й этаж, зал заседаний.

Информацию о кандидатуре уполномоченного представителя (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) для участия в рабочей встрече можно указать по e-mail: vap@amcu.gov.ua.