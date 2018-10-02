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Сегодня 02 октября 2018 года, 13:49

Боевики на Донбассе в очередной раз применили запрещенное лазерное оружие

Пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали признаки очередного использования запрещенного лазерного оружия специального назначения на Донбассе.

Об этом сообщает 2 октября с.г. Государственная пограничная служба Украины, передает «УП».

«Да, вчера вечером на блокпосту первого рубежа «Марьинка», в рамках дорожного коридора Донецк — Курахово, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины получил боевое травмирование от лазерного оружия боевиков», — говорится в сообщении.

«Пограничник выполнял задачи по наблюдению за временно оккупированной территорией Украины с целью своевременного выявления разведывательно-диверсионных групп террористов. Около 17 часов, наблюдая в оптический прибор, он увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны враждебного укрепления и почувствовал резкую боль в глазах», — заявляет ГПСУ.

Военнослужащего немедленно доставили в военный госпиталь в Покровск, где врачи-офтальмологи углубленно осмотрели травмированный глаз и поставили предварительный диагноз — «ожог сетчатки правого глаза в результате поражения лазерным лучом».

Пограничника доставили вертолетом ВСУ в медицинское учреждение в городе Днепре для продолжения лечения.

«Известно, что военнослужащий потерял работоспособность правого глаза на 80%», — информирует ведомство.

«Это уже пятый случай использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. В течение 2016—2018 годов еще четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести», — отмечает Пограничная служба.