Боевики на Донбассе в очередной раз применили запрещенное лазерное оружие

Пограничники из состава Объединенных сил зафиксировали признаки очередного использования запрещенного лазерного оружия специального назначения на Донбассе.
Об этом сообщает 2 октября с.г. Государственная пограничная служба Украины, передает «УП».
«Да, вчера вечером на блокпосту первого рубежа «Марьинка», в рамках дорожного коридора Донецк — Курахово, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины получил боевое травмирование от лазерного оружия боевиков», — говорится в сообщении.
«Пограничник выполнял задачи по наблюдению за временно оккупированной территорией Украины с целью своевременного выявления разведывательно-диверсионных групп террористов. Около 17 часов, наблюдая в оптический прибор, он увидел яркую вспышку желтого цвета со стороны враждебного укрепления и почувствовал резкую боль в глазах», — заявляет ГПСУ.
Военнослужащего немедленно доставили в военный госпиталь в Покровск, где врачи-офтальмологи углубленно осмотрели травмированный глаз и поставили предварительный диагноз — «ожог сетчатки правого глаза в результате поражения лазерным лучом».
Пограничника доставили вертолетом ВСУ в медицинское учреждение в городе Днепре для продолжения лечения.
«Известно, что военнослужащий потерял работоспособность правого глаза на 80%», — информирует ведомство.
«Это уже пятый случай использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. В течение 2016—2018 годов еще четыре военнослужащих Государственной пограничной службы Украины получили подобные травмы различной степени тяжести», — отмечает Пограничная служба.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: