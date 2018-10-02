Сегодня 02 октября 2018 года, 13:49

Признал ли Евросуд невыплату пенсий жителям неподконтрольных территорий законной?

Анна Дудинская

В феврале 2018 года Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) рассмотрел дело «Цезарь и другие против Украины» (App. No. 73590/14, 73593/14, 73820/14, 4635/15, 5200/15, 5206/15, and7289 / 15). В этом деле заявители, жители Донецка, ссылались на §1 статьи 6 (право на справедливый суд) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека (далее – Конвенция). Они жаловались, что из-за того, что в результате перемещения судов из зоны боевых действий потеряли доступ к правосудию, а потому были лишены возможности обжаловать прекращение социальных выплат — своих пенсий. Истцы, в частности, ссылались на статью 1 Протокола 1 (защита собственности), а также на статью 14 Конвенции (запрет дискриминации). Так, впервые ЕСПЧ было косвенно затронут вопрос невыплаты пенсии лицам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, в контексте Украины. Дело вызвало большой резонанс среди чиновников. Это неудивительно, ведь ЕСПЧ отказал истцам в удовлетворении требований. Сразу появились публикации вроде «ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для социального обеспечения граждан на неподконтрольных территориях» и «невыплата пенсий жителям неподконтрольных территорий является законной».

На это мы имеем только один ответ: «Уважаемые, читайте внимательнее судебные решения и не манипулируйте ими». Да, действительно, суд признал, что Украиной не был нарушен §1 статьи 6 Конвенции. Сославшись на ранее решенное дело «Хлебник против Украины», ЕСПЧ подтвердил, что «правительством были приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить функционирование судебной системы в условиях вооруженного конфликта». ЕСПЧ пришел к выводу, что истцами не были представлены доказательства, что их личные обстоятельства помешали им обратиться в суды соседних областей за защитой своего права на социальные выплаты. Действительно, в этом же контексте ЕСПЧ отклонил заявление о нарушении статьи 14 Конвенции (дискриминация), поскольку ситуация заявителей не может сравниваться с ситуацией, в которой оказались другие жители Украины, поскольку они живут на территориях, где правительство не осуществляет эффективный контроль.

Однако ЕСПЧ никак не подтверждал, что невыплата пенсий жителям неподконтрольных территорий является законной. Что касается нарушения статьи 1 Протокола 1 (защита собственности), в контексте которой ЕСПЧ традиционно рассматривает дела о праве на пенсию, решения по сути вынесено не было! То есть в этом деле ЕСПЧ вообще не анализировал, было ли законным ограничение имущественных прав заявителей. Единственное, что ЕСПЧ решил: часть о нарушении имущественного права заявителей в связи с прекращением социальных выплат является недопустимой к рассмотрению, поскольку заявителями не были исчерпаны национальные средства правовой защиты, что является условием рассмотрения вопроса в ЕСПЧ. Стоит напомнить, что один из принципов судебного механизма ЕСПЧ — принцип субсидиарности. Именно поэтому ЕСПЧ указал, что заявители в первую очередь должны обратиться за защитой именно этого права в суд в Украине.

Это означает потенциальную возможность рассмотрения дел о нарушении права на пенсию граждан, проживающих на неподконтрольных территориях, в ЕСПЧ. Будет ли защита на региональном уровне эффективным — это вопрос открытый, хотя практика ЕСПЧ в подобных делах подсказывает — да.

Анна Дудинская, юрист программы «Советник по вопросам ВПО»