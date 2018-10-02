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В России нет ни одного уголовного дела за лайки — прокурор

02 октября 2018 года Источник:Pravo.ru

В России нет ни одного уголовного дела за лайки. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. Он подчеркнул, что все уголовные дела связаны только с репостами в социальных сетях, пишет Pravo.ru.

«Окрестили так все эти дела — «о лайках и репостах». Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты — это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», — сказал А.Куренной в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры РФ «Эфир».

По его словам, большая часть уголовных дел об экстремизме связаны с размещением информации в интернете. В прошлом году по таким фактам было возбуждено 75% уголовных дел (статья 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в первом полугодии этого года 571 дело из 762 возбуждено за экстремизм в сети, пишет ТАСС.

20 сентября с.г. Пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. Сами по себе лайки и репосты, даже касающиеся экстремистской информации, не являются поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива. Причиной уголовного преследования должна быть именно цель возбудить ненависть или вражду. Также должны учитываться общественная опасность деяния и личность привлекаемого к ответственности.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка 21 сентября с.г. этого года подписал указ об усилении прокурорского надзора за выявлением и причислением экстремистских преступлений. Куренной подчеркнул, что надеется на снижение количества уголовных дел, связанных с экстремизмом в сети после постановления Пленума ВС.

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