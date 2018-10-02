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НКЦБФР требует уменьшить разрыв с зарплатами в НБУ

02 октября 2018 года Источник:Finclub

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку хочет сократить разницу в зарплатах с Национальным банком Украины, потому что «плата за труд на идентичных позициях должна быть идентичной». Об этом в интервью FinClub рассказал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

«Большая разница в заработной плате не руководства, а среднего и выше звена руководителей. У директоров департаментов, начальников отделов огромный разрыв по оплате труда с их коллегами в НБУ», — сообщил Тимур Хромаев.

По его словам, речь идет не только о прямых затратах на оплату труда, но и об оплате повышения квалификации.

«Необходимы средства на обучение, на повышение квалификации, на техническое оснащение, потому что большой объем работы делается вручную, время и труд людей используются неэффективно», — сказал Тимур Хромаев.

Как известно, в законопроекте №6303-д предусмотрено, что зарплата главы НКЦБФР составит 50 размеров минимальной заработной платы (меньше 200 тыс. грн; зарплата главы НБУ свыше 300 тыс. грн), а членов комиссии — 40 размеров минимальной заработной платы.

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