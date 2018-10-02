Сегодня 02 октября 2018 года, 12:14

Социально незащищенным слоям выгодно то, что нормы о закруглении сумм не работают

С 1 июля с.г. вступило в силу постановление НБУ о возможности осуществлять закругление суммы в чеке в случае, если не хватает монет мелких номиналов в кассе для сдачи покупателю. С момента принятия постановления НБУ у правительственных органов было больше трех месяцев для того, чтобы подготовиться к введению в действие закругления. Например, разработать разъяснения, какую именно сумму бизнес должен подавать в чеках (до или после округления), какую сумму нужно указывать при регистрации налоговых накладных, наладить программное обеспечение для предоставления отчетности. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, передает UBR.

1 октября прошло три месяца действия постановления, однако закругления сумм в чеках не происходит. Практические разъяснения фискальных государственных органов к постановлению НБУ отсутствуют.

В Налоговом кодексе не предусмотрены операции округления, а бизнес опасается применения штрафных санкций за неправильное отражение сумм закругления в бухгалтерском и налоговом учете.

Сложнее всего применять закругление к регулируемым (минимальным и максимальным) ценам и тарифам на коммунальные услуги. Поскольку в меньшую сторону минимальные суммы округлять нельзя, а максимальные — в большую. Например, это касается цен на алкоголь, табак и др.

В Налоговом комитете Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что если вопрос коснется закругления сумм по оплате коммунальных платежей, это ощутимо отразится на незащищенных слоях населения.

«Для них дополнительные расходы в месяц за счет закругления могут составить даже 20-30 грн — при покупке товаров быта, продуктов питания, оплате за коммунальные услуги. Например, для людей пенсионного возраста даже потраченные дополнительно 20 грн в месяц являются существенными», — отметила Наталья Артемчук, координатор Налогового комитета ЕБА.