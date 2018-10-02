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Полиция: число тяжких преступлений возросло вдвое, но раскрывается 90% убийств

02 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Полиция раскрывает почти 90% убийств. Об этом первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил в интервью изданию «Сегодня», передает сайт МВД Украины.

Вячеслав Аброськин отметил, что после Революции достоинства в 2014 году количество совершенных тяжких преступлений возросло почти вдвое. Такие изменения заместитель председателя Нацполиции связывает с увеличением незаконного оборота оружия и боеприпасов с началом войны. Однако, по его словам, на сегодняшний день криминогенную ситуацию в стране удалось стабилизировать.

«С 2016 года правоохранительная система начинает восстанавливаться, продолжается реформирование МВД. Мы превращаемся в министерство европейского уровня. И преступность отступает, идет на спад», — отметил Вячеслав Аброськин.

Отдельно заместитель председателя Нацполиции подчеркнул повышение уровня раскрытия убийств. По его словам, из-за того, что убийства являются особо тяжкими преступлениями, они находятся на жестком контроле. Поэтому при их отработке и раскрытии задействуется весь личный состав полиции.

«Судите сами. В 2014 году — 2578 убийств, в 2015-м — 2354, в 2016 году — 1299, в 2017 году — 1083 убийства. В этом году пока цифра еще ниже. Притом количество раскрытых убийств у нас близко к 90%», — отметил Вячеслав Аброськин.

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