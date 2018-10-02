Сегодня 02 октября 2018 года, 12:14

Стало известно, какой штраф грозит Facebook за утечку данных о 50 млн пользователей

Facebook может быть оштрафована более чем на 1,6 млрд долларов США за утечку информации более чем о 50 млн пользователей. Как пишет The Wall Street Journal, причиной утечки стала уязвимость в системе безопасности соцсети.

Как сообщает источник, этот штраф может стать первым масштабным прецедентом применения нового европейского закона о защите данных (GDPR), вступившего в силу 25 мая 2018 года. Закон позволяет применить либо фиксированный штраф в размере до 20 млн евро, либо оборотный в размере до 4% от общего дохода компании за год — в случае с Facebook эта цифра составит 1,63 млн долларов США, пишет WSJ.

Комиссия по защите данных в Ирландии, которая следит за работой Facebook в Европе, уже начала расследование дела и запросила у соцсети необходимую информацию. Если регулятор придет к выводу, что в утечке данных виновата именно компания, она будет оштрафована. Комиссия «обеспокоена тем фактом, что нарушение затрагивает миллионы учетных записей пользователей, но Facebook не может прояснить характер нарушения и риск для пользователей на данном этапе».

Как отмечает издание, для Facebook новое дело — это значительный удар. Расследование должно установить, насколько эффективно соцсеть защищала данные пользователей до инцидента. С учетом новизны GDPR многое для Facebook решится в суде, где ей придется доказывать достаточность и эффективность мер безопасности.

Facebook сообщила об обнаруженной уязвимости 28 сентября. Она нашлась в функции View As, которая позволяет пользователю увидеть свою страницу так, как ее видят другие люди. Это позволило хакерам украсть «маркеры доступа» к аккаунтам — эквиваленты цифровых ключей, которые позволяют пользователям оставаться залогиненными в Facebook и не вводить пароль каждый раз. Соцсети пришлось сбросить маркеры доступа для 90 млн аккаунтов.