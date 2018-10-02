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Сегодня 02 октября 2018 года, 10:26

3 октября суд возобновит рассмотрение уголовного производства против С.Бочковского

В среду, 3 октября 2018 года, Шевченковский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство в отношении председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом сообщают в АО AVER LEX. По мнению адвокатов, уголовное производство является «сфальсифицированным».

Начало заседания в 15.00.

Как известно, Сергей Бочковский был незаконно задержан во время заседания Кабинета Министров Украины 25 марта 2015 года и затем уволен с должности председателя ГСЧС.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд г.Киева признал решение об увольнении Сергея Бочковского противоправным и восстановил его в должности.