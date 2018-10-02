Asters: самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

27 сентября 2018 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на объединение команд юридических фирм «Астерс» и «ЕПАП Украина», которым завершился процесс выхода киевского офиса ЕПАП из состава юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
1 октября 2018 года было зарегистрировано новое адвокатское объединение «Юридическая фирма «Астерс».
Руководить фирмой будет Комитет в составе трех партнеров: Алексея Дидковского, Сергея Свирибы и Армена Хачатуряна.
Все ключевые процессы в рамках объединения были завершены всего за 53 дня. Это стало возможным благодаря тому, что команды разделяют общие ценности, а партнеры обеих фирм имеют высокое доверие и взаимопонимание.
В процессе объединения основное внимание уделили вопросу обеспечения беспрерывности бизнес-процессов в интересах клиентов.
Вновь созданная фирма с офисами в Киеве и Вашингтоне станет самым крупным игроком на юридическом рынке Украины с 26 партнерами и 140 юристами в своем составе.
Сохранить:
Контакты:
Что вы думаете по поводу криптовалюты?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: