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Сегодня 02 октября 2018 года, 10:26

Asters: самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

27 сентября 2018 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на объединение команд юридических фирм «Астерс» и «ЕПАП Украина», которым завершился процесс выхода киевского офиса ЕПАП из состава юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

1 октября 2018 года было зарегистрировано новое адвокатское объединение «Юридическая фирма «Астерс».

Руководить фирмой будет Комитет в составе трех партнеров: Алексея Дидковского, Сергея Свирибы и Армена Хачатуряна.

Все ключевые процессы в рамках объединения были завершены всего за 53 дня. Это стало возможным благодаря тому, что команды разделяют общие ценности, а партнеры обеих фирм имеют высокое доверие и взаимопонимание.

В процессе объединения основное внимание уделили вопросу обеспечения беспрерывности бизнес-процессов в интересах клиентов.

Вновь созданная фирма с офисами в Киеве и Вашингтоне станет самым крупным игроком на юридическом рынке Украины с 26 партнерами и 140 юристами в своем составе.