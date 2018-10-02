Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 октября 2018 года, 10:26

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Asters: самое крупное объединение на юридическом рынке Украины завершено

02 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

27 сентября 2018 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на объединение команд юридических фирм «Астерс» и «ЕПАП Украина», которым завершился процесс выхода киевского офиса ЕПАП из состава юридического бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

1 октября 2018 года было зарегистрировано новое адвокатское объединение «Юридическая фирма «Астерс».

Руководить фирмой будет Комитет в составе трех партнеров: Алексея Дидковского, Сергея Свирибы и Армена Хачатуряна.

Все ключевые процессы в рамках объединения были завершены всего за 53 дня. Это стало возможным благодаря тому, что команды разделяют общие ценности, а партнеры обеих фирм имеют высокое доверие и взаимопонимание.

В процессе объединения основное внимание уделили вопросу обеспечения беспрерывности бизнес-процессов в интересах клиентов.

Вновь созданная фирма с офисами в Киеве и Вашингтоне станет самым крупным игроком на юридическом рынке Украины с 26 партнерами и 140 юристами в своем составе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (1083) от 25/09/18 Свежий номер

Международные отношения

№ 39 (1083)
Государство и юристы

Кинозалп

Судебная практика

Бюджетный процесс

Тема номера:

Прогрессивная ставка

Частная практика

Инициатива доказуема

Архив голосованийVox Populi

Что вы думаете по поводу криптовалюты?

Инвестирую

Продал

Консультирую

Не вижу перспективы

Не интересуюсь

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом