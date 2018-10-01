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«Закон Савченко»: ВС растолковал, когда предварительное заключение зачисляется в срок наказания по правилу «день за два»

01 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Большая Палата Верховного Суда расставила точки на «і» в вопросе, когда судам следует применять установленное так называемым Законом Савченко правило зачисления срока предварительного заключения в срок наказания из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Согласно правовой позиции Большой Палаты ВС упомянутое правило не применяется лишь к тем преступлениям, которые были совершены после 21 июня 2017 года включительно, то есть после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения» от 18 мая 2017 года, которым было отменено правило «день за два».

В частности, ВС указал, что норма части 5 статьи 72 УК Украины о зачислении предварительного заключения в срок наказания — это норма материального права, а не уголовно-процессуального. Эта норма по своей правовой сути и целям не выполняет функции разрешения процессуальных вопросов, а выступает составной частью института назначения наказания, который, в свою очередь, является одним из уголовно-правовых институтов, предусмотренных в разделе XI Общей части УК Украины.

При решении вопроса, какой редакцией части 5 статьи 72 УК Украины следует руководствоваться в конкретном случае, стоит учитывать время совершения лицом деяния, то есть применять правила действия во времени закона об уголовной ответственности, а не правила действия во времени уголовного процессуального закона.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Дневная норма» по ссылке.

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